Как изменятся правила поступления в вузы в 2023 году?

Абитуриенты в 2023 году будут поступать в российские вузы по новым правилам. В Минобрнауки отмечают, что мороки с документами станет меньше, сроки приёма будут едиными, а количество направлений подготовки сократится. Подробнее об этих и других изменениях в приёмных кампаниях читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

На какое количество специальностей в одном вузе можно будет подать документы?

Абитуриенты, как это было и раньше, смогут подавать документы для поступления в пять вузов. Но внутри одного учебного заведения у них будет право участвовать в конкурсе на бакалавриат и специалитет максимум по пяти направлениям подготовки (до этого их было 10).

Первой в заявлении о приёме указывается самая желанная специальность, далее они ранжируются в зависимости от предпочтений поступающего. Приёмные комиссии опубликуют списки, исходя из указанных приоритетов. Абитуриенту останется лишь отдать оригинал аттестата. Писать согласие на зачисление больше не придётся.

Кроме того, теперь абитуриент сможет сразу подать два заявления — на бюджет и на платное отделение.

Почему вообще решили сократить количество специальностей?

Как пояснили «Российской газете» в Минобрнауки, новшество заставит молодых людей более ответственно подходить к выбору будущей профессии и качественнее готовиться к сдаче профильных экзаменов. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все 10 направлений абитуриенты, как правило, не указывали в заявлении. В среднем их количество составляло не более пяти.

А если я передумаю, приоритет специальностей можно будет изменить?

Можно, но сделать это нужно будет до окончания приёма оригиналов документов. Теперь время завершения их приёма будет единым для всех вузов.

То есть окончательно определиться нужно успеть до того, как вузы опубликуют конкурсные списки. После этого внести корректировки уже не удастся.

А до какого числа вузы теперь будут вести приём документов?

Принимать документы у абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, вузы закончат не раньше 20 июля и не позднее 25 июля, уточнили в Минобре. Дополнительный приём закончат не позже 29 августа. Срок обновления вузами конкурсных списков продлен до дня издания приказов о зачислении включительно.

Что ещё изменится в приёмной кампании?

Если поступающий планирует получить дополнительные баллы за знак ГТО, ему придётся предоставить в вуз копию приказа о награждении этим знаком. Его наличие теперь будет подтверждаться на сайте Минспорта России или на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Когда вступят в силу новые правила?

Они начнут действовать с 1 марта 2023 года, то есть нынешним одиннадцатиклассникам поступать в вузы уже придётся по ним. А действовать они будут до 1 сентября 2027 года.