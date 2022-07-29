Как отпразднуют День Военно-Морского Флота в Барнауле?

День Военно-Морского Флота готовятся встретить в Барнауле. Традиционно этот праздник отмечают в последнее воскресенье июля, в 2022 году он выпадает на 31-е число. Всё самое интересное об этом торжестве, которое состоится в краевой столице, рассказывает amic.ru в рубрике «Вопрос-ответ».

Где в Барнауле пройдёт празднование Дня ВМФ?

Сбор военных моряков и морских пехотинцев запланирован на 10 часов у памятного знака, посвящённого Алексею Скурлатову (пересечение улицы Профинтерна и проспекта Калинина). По традиции моряки четырёх флотов — Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского и Каспийской флотилии в парадной форме построятся в колонны. После этого они двинутся в сторону парка «Изумрудный», где и пройдут основные мероприятия.

Что интересного будет в этот день в парке «Изумрудный»?

В 11:00 в «Изумрудном» состоится торжественное поднятие флага и построение. Минутой молчания алтайские моряки и морские пехотинцы почтят память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, сообщил amic.ru председатель Cовета алтайского регионального отделения всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Дмитрий Мельник. Участники возложат венки к памятному камню.

«Также пройдёт награждение военных моряков и морских пехотинцев за военно-патриотическое воспитание молодёжи и активную жизненную позицию», — говорит Дмитрий Мельник.

После этого начнётся праздничный концерт. В программе мероприятия также запланированы морские спортивные состязания: перетягивание каната между флотами и поднятие гири.

В парке будет работать тематическая выставка, на которой впервые покажут музейные экспонаты времён Великой Отечественной войны. Здесь будут представлены миномёты и форма военных моряков того периода. Организаторы обещают, что на празднике будет интересно всем, и приглашают жителей и гостей города.