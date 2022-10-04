Как в России предлагают изменить расчёт платы за вывоз мусора?

Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили изменить систему расчёта платы за вывоз мусора и измерять объём отходов по новым правилам, чтобы приблизить их к реальности. Депутаты Госдумы считают, что мусор вообще нужно взвешивать прямо на придомовой площадке. Как в итоге могут измениться тарифы на вывоз ТКО, читайте в нашем разборе.

Как в России могут изменить тарифы за вывоз мусора?

Минприроды и РЭО настаивают, что граждане должны платить только за те отходы, которые они реально выбрасывают. Напомним, в настоящее время регионы имеют право устанавливать нормативы самостоятельно. Чтобы их определить, четырежды в год специалисты проводят замеры мусора, каждый такой этап длится неделю. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам.

Но по факту такая методика не даёт реального представления о тех объёмах мусора, которые люди генерируют и оплачивают. В ряде субъектов эти нормативы сильно завышены, заявила газете «Известия» зампред комитета Госдумы Светлана Разворотнева. В итоге для одной и той же сети магазинов, но в разных регионах, нормативы могут отличаться более чем в 10 раз. В Костромской, Пермской, Курганской областях эти факты удалось доказать через суд.

А что конкретно предлагают изменить?

Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но делать это нужно будет под прицелом видеокамеры или фотоаппарата, а также с весовым контролем. Это должно будет обеспечить прозрачность процесса.

Кроме этого, они хотят добавить новый способ оценки объёма мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные. Это объём отходов в многоквартирных домах (базовый показатель) и поправочный коэффициент, заметили в Минприроды.

Базовый норматив — среднее значение за всё время замеров отходов в регионе — умножают на коэффициент, который зависит от территории: например, дом, детский сад, другая площадка. Это позволит приблизить расчёты к фактическому образованию отходов. Новации авторов уже закреплены в совместном проекте постановления правительства, рассказали газете в министерстве.

Получается, тарифы на вывоз ТКО станут ниже?

Как этот способ оценки объёмов скажется на цене услуги, сейчас сказать сложно. В РЭО лишь отметили, что оплата станет справедливой.

Если взвешивание уже есть, зачем дополнительно это делать на придомовой площадке?

По мнению Светланы Разворотневой, это позволит значительно экономить на оплате за вывоз ТКО людям, которые ведут раздельный сбор мусора. Для них, как говорит депутат, счёт на оплату можно будет сократить минимум вдвое, если мусор сразу взвешивать на придомовой площадке. Люди сдают часть отходов на утилизацию, соответственно, в контейнер выбрасывают значительно меньше. Парламентарий уже готовит необходимые поправки, которые дадут людям право переходить на такие платежи по факту, отметила она.

А это вообще реально?

Гендиректор многопрофильного холдинга в сфере ЖКХ «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалев отметил газете, что воплотить это предложение в реальность на данный момент будет проблематично. Дело в том, что не во всех субъектах оборудованы площадки для раздельного сбора мусора. При этом он отметил, что в процессе расчёта стоимости тарифов действительно нужна большая прозрачность.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Егор Клопенко считает, что пока технически невозможно реализовать взвешивание мусора на придомовых площадках. У большинства операторов возникают проблемы даже с тем, чтобы вовремя собрать мусор. А в этой ситуации сложно будет кого-то дополнительно обязать взвешивать и контролировать объём отходов, считает он.