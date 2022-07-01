Какая погода будет в Алтайском крае в первые выходные июля и когда регион накроет новая волна тепла?

Переменная облачность без осадков и температура до 26 градусов тепла ожидается в Алтайском крае на выходных, об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 м/с. Дожди возможны лишь по северным районам, однако и они будут краткосрочными и небольшими.

«В ночь на 2 июля столбики термометров по краю покажут от 7 до 13 градусов со знаком плюс. Днём воздух прогреется до +20...+26 градусов. Такие же температуры сохранятся в регионе и в воскресенье», — сообщила синоптик.

4 июля погода в Алтайском крае начнёт меняться и первыми это ощутят жители западных районов. Там ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 16 метров в секунду. Но в большинстве районов ещё будет стоять жаркая погода: температура повысится до 25-30 градусов тепла.

«Короткая волна тепла, связанная с выходом южного циклона, сохранится. Она распространится на большей части территории Алтайского края 4 и 5 июля. На смену ей в среду придёт неустойчивая с грозовыми и ливневыми дождями, а также понижением температуры погода. Возможно и выпадение града. Температура воздуха понизится в среднем на 5-7 градусов», — рассказала Людмила Сырых.