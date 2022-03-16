Какие новые проездные билеты вводят в пассажирском транспорте Барнаула и сколько они будут стоить
Рассчитываться за проезд в Барнауле станет ещё удобнее. В городе вводят новые электронные проездные билеты
В Барнауле вводят новые электронные проездные билеты для оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте. Речь идёт об автобусах, а также трамваях и троллейбусах, работающих по регулируемым тарифам. Соответствующие изменения уже внесли в постановление администрации города «Об утверждении тарифов и тарифных планов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Барнаула». Рассказываем о том, какие новинки для пассажиров общественного транспорта придумали в городе и кому эти тарифные планы будут выгодны.
Что за электронные проездные билеты? Как следует из постановления администрации города, в электро- и автотранспорте вводятся тарифные планы, оплата по которым осуществляется с помощью электронных средств платежа: транспортными картами, транспортными брелоками и браслетами.
И какие новые тарифные планы будут действовать в Барнауле? Всего их четыре. Это:
«Проездной билет «Единый». Он рассчитан на 50 поездок и действует в автобусах, трамваях и троллейбусах. Использовать его возможно будет в течение 60 дней. Стоимость активации этого тарифного плана составит 1150 рублей.
«Проездной билет «Курьерский». Рассчитан на неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Этот тарифный план также будет действовать в автобусах, трамваях и троллейбусах. А стоимость его активации составит 2500 рублей в месяц.
В администрации города отмечают, что курьерский проездной билет может заинтересовать пользователей, которые вынуждены совершать большое количество поездок в месяц. Рекомендуют обратить внимание на этот тарифный план и работодателям, возмещающим своим сотрудникам расходы на проезд в общественном транспорте города.
«Пенсионный лимитированный пригородный». Он рассчитан на 45 поездок в течение одного календарного месяца. Этот проездной позволит пенсионерам по возрасту совершать поездки как по городским маршрутам, так и в пригородном направлении. Стоимость активации тарифного плана составит 680 рублей в месяц.
В администрации города подчёркивают, что гибкая тарифная политика при использовании этого тарифного плана позволит пенсионерам ещё и дополнительно экономить на проезде. «Например, гражданин, осуществляющий поездки как в черте города, так и в пригородном направлении, ранее приобретал проездной билет за 850 рублей. Теперь, в случае если количество поездок в месяц у гражданина не превышает 45, он может приобрести проездной по более выгодной цене — 680 рублей», — отмечают в мэрии.
«Электронный пересадочный проездной билет». Этот тарифный план в Барнауле вводят специально на период реконструкции путепровода по проспекту Ленина и действовать он будет на некоторых маршрутах трамваев и троллейбусов. Стоимость одной поездки по этому проездному составит 28 рублей. Причём в эту сумму входит одна пересадка при условии, что пассажир совершил её в течение 100 минут.
Важное уточнение: этот тарифный план действовать будет не на всех маршрутах электротранспорта. Полный перечень маршрутов, на которых можно будет воспользоваться данным проездным, в администрации города предоставят дополнительно.
Когда начнут действовать новые тарифные планы? Новые тарифные планы вступят в силу 1 апреля 2022 года.
А когда можно пополнить проездные билеты? Пополнение проездных билетов со сроком действия в течение календарного месяца началось 15 марта 2022 года.
А тарифные планы, которые действовали ранее, останутся?
Да. В администрации Барнаула пояснили, что все действующие на данный момент льготные тарифные планы по социальным транспортным картам остаются.
Напомните, какие льготные тарифы сейчас действуют в Барнауле?
Для пенсионеров и школьников из малообеспеченных семей. В администрации напоминают, что для городских пенсионеров сейчас в Барнауле предусмотрено два тарифа.
— «Пенсионный лимитированный городской» рассчитан на 45 поездок в течение календарного месяца. Этот тарифный план предназначен для проезда на общественном транспорте только в границах города Барнаула. Для тех, кто им пользуется, цена за проезд составляет 12 рублей. Стоимость активации тарифного плана — 550 рублей в месяц.
— «Пенсионный безлимитный пригородный». Этот тарифный план не имеет никакого ограничения на количество поездок в течение календарного месяца. Оплачивать поездки можно в муниципальных маршрутах регулярных перевозок как в границах города, так и в пригородном направлении. Стоимость активации тарифного плана 850 рублей в месяц.
Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составляет 8 рублей (безлимитная карта стоимостью 400 рублей), для иных учащихся — 11 рублей (безлимитная карта стоимостью 550 рублей), для студентов — 13 рублей (безлимитная карта стоимостью 650 рублей).
У меня остались вопросы. Куда я могу обратиться за ответами?
Получить более полную информацию по вопросам пополнения, приобретения транспортных карт, оформления и выдачи персональных проездных, о проверке баланса, неисправности, утере, блокировке можно на сайте МУП «Центртранс» г. Барнаула.
А сколько стоит поездка в общественном транспорте в Барнауле за наличный расчёт? С 1 декабря 2021 года стоимость поездки в городском общественном транспорте Барнаула за наличный расчёт и по бесконтактным банковским картам составляет 28 рублей. Если вы пользуетесь электронным кошельком, то 24 рубля. По единому проездному билету поездка обойдётся в 23 рубля.