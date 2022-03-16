Какие новые проездные билеты вводят в пассажирском транспорте Барнаула и сколько они будут стоить

И какие новые тарифные планы будут действовать в Барнауле? Всего их четыре. Это:



«Проездной билет «Единый». Он рассчитан на 50 поездок и действует в автобусах, трамваях и троллейбусах. Использовать его возможно будет в течение 60 дней. Стоимость активации этого тарифного плана составит 1150 рублей.



«Проездной билет «Курьерский». Рассчитан на неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Этот тарифный план также будет действовать в автобусах, трамваях и троллейбусах. А стоимость его активации составит 2500 рублей в месяц.



В администрации города отмечают, что курьерский проездной билет может заинтересовать пользователей, которые вынуждены совершать большое количество поездок в месяц. Рекомендуют обратить внимание на этот тарифный план и работодателям, возмещающим своим сотрудникам расходы на проезд в общественном транспорте города.



«Пенсионный лимитированный пригородный». Он рассчитан на 45 поездок в течение одного календарного месяца. Этот проездной позволит пенсионерам по возрасту совершать поездки как по городским маршрутам, так и в пригородном направлении. Стоимость активации тарифного плана составит 680 рублей в месяц.



В администрации города подчёркивают, что гибкая тарифная политика при использовании этого тарифного плана позволит пенсионерам ещё и дополнительно экономить на проезде. «Например, гражданин, осуществляющий поездки как в черте города, так и в пригородном направлении, ранее приобретал проездной билет за 850 рублей. Теперь, в случае если количество поездок в месяц у гражданина не превышает 45, он может приобрести проездной по более выгодной цене — 680 рублей», — отмечают в мэрии.



«Электронный пересадочный проездной билет». Этот тарифный план в Барнауле вводят специально на период реконструкции путепровода по проспекту Ленина и действовать он будет на некоторых маршрутах трамваев и троллейбусов. Стоимость одной поездки по этому проездному составит 28 рублей. Причём в эту сумму входит одна пересадка при условии, что пассажир совершил её в течение 100 минут.



Важное уточнение: этот тарифный план действовать будет не на всех маршрутах электротранспорта. Полный перечень маршрутов, на которых можно будет воспользоваться данным проездным, в администрации города предоставят дополнительно.