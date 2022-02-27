Какие страны отменили авиасообщение с Россией и закрыли для нее воздушное пространство?

Более 15 стран Европы объявили об отмене авиасообщения с РФ и закрытии воздушного пространства для российских самолётов. Государств, принимающих подобное решение, становится всё больше, пока продолжается военная спецоперация на Украине. Росавиация отвечает на подобные действия западных стран зеркальными мерами.

Рассказываем, какие страны на данный момент решили больше не пускать на свою территорию самолёты из России.

Какие страны закрыли авиасообщение с Россией? По данным на 27 февраля, воздушное пространство для российских самолётов закрыли следующие европейские государства: Австрия

Дания

Бельгия

Исландия

Ирландия

Финляндия

Эстония

Латвия

Литва

Украина

Румыния

Словения

Польша

Великобритания

Чехия

Болгария

Германия

Швеция

Италия

Нидерланды

Канада

Португалия

Северная Македония

Испания

Швейцария Кипр Албания Важно: 28 февраля стало известно, что воздушное пространство для России закрыл весь Евросоюз. Россия, в свою очередь, отвечает на такие меры подобными решениями. А это значит, что воздушные суда этих стран тоже не смогут летать в Россию. Список стран, закрывших небо для российских самолетов, обновляется. Что значит “закрыли воздушное пространство”? Это значит, что страна не только закрывает свои аэропорты для прилёта наших судов, но и вообще запрещает летать в своём воздушном пространстве. Поэтому самолётам придётся менять привычные маршруты. Вполне возможно, из-за этого полёты в ряд пунктов назначения займут больше времени. Как быть россиянам, которые “застряли” в западных странах? Их в беде никто не бросит, сообщили в пресс-службе Ростуризма. “В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты маршрутов возвращения туристов”, — цитирует “РГ” ведомство. Пока ситуация не разрешилась, туристам советуют зарегистрироваться в приложении “Зарубежный помощник” для получения инструкций. Ростуризм рекомендует россиянам обращаться к своим туроператорам. Тем, кто путешествует самостоятельно, следует искать помощи в представительстве авиакомпаний и консульствах России за рубежом. Как долго продлится закрытие авиасообщения? Этого пока никто не знает. Остаётся лишь следить за новостями о том, как разворачивается военная спецоперация на территории Украины. Какие страны ещё могут закрыть воздушное пространство для России? По данным Reuters, в Евросоюзе думают над тем, чтобы запретить полёты российских самолётов над всей своей территорией. Об этом со ссылкой на международное информагентство сообщает ТАСС. Впрочем, пока это решение не принято.