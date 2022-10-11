Какие выплаты для мобилизованных ввели в Алтайском крае и как их получить?

Жители Алтайского края, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут получить финансовую помощь от региона. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко. Это дополнительная выплата, которую будут назначать плюсом к федеральным мерам поддержки.

О том, кому положены выплаты, сколько будут платить мобилизованным из Алтайского края и как получить финансовую поддержку, — в материале amic.ru.

Что за выплату ввели для мобилизованных из Алтайского края?

Это региональная мера поддержки, которую будут оказывать мобилизованным сверх федеральных льгот и выплат.

Напомним, всем российским мобилизованным положено ежемесячное довольствие. Его размер, по данным портала «Объясняем.рф», не меньше 195 тысяч рублей. Кроме того, у призванных в армию есть также налоговые, коммунальные, трудовые и кредитные льготы.

Но регионы также вводят собственные меры поддержки для мобилизованных. По этому пути пошли и в Алтайском крае. Жителям региона, призванным в вооружённые силы, выплатят единоразовое пособие. Об этом 11 октября сообщил официальный Telegram-канал краевого правительства.

Сколько денег будут платить мобилизованным?

По 100 тысяч рублей.

«По моему поручению дополнительно проанализированы текущие финансовые возможности региона. В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тысяч рублей», — цитирует правительственный Telegram-канал Виктора Томенко.

Подчёркиваем, это именно единоразовая выплата, а не ежемесячное пособие. Так что сумму можно получить лишь единожды.

Кому положена единовременная выплата?

Всем, кого призвали в рамках частичной мобилизации. Возраст, уровень доходов, семейное положение и прочие обстоятельства значения не имеют. Если вас мобилизовали — вам положена выплата.

Где регион возьмёт деньги на выплаты?

Из краевого бюджета. Профильным министерствам уже поручено проработать инициативу, сообщил Виктор Томенко.

«Поручено Министерству социальной защиты края подготовить такой документ. Министерству финансов Алтайского края — определить источники финансирования, в случае необходимости скорректировать проект закона о поправках в краевой бюджет на 2022 год, который на текущей неделе будет внесён в Алтайское краевое Законодательное собрание», — рассказал губернатор.

Как мобилизованному получить единовременную выплату?

Точный механизм пока неизвестен. Виктор Томенко сообщил, что поручил министру соцзащиты региона Наталье Оськиной отправиться в Омск с группой специалистов.

«Специалисты Министерства социальной защиты разъяснят все вопросы предоставления мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям, в том числе 100-тысячной выплаты для каждого мобилизованного», — пояснил Виктор Томенко.