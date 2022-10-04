Какое решение конфликта на Украине предложил Илон Маск и как на него отреагировали обе стороны?

Американский миллиардер Илон Маск взорвал Twitter, выступив со своими идеями по урегулированию конфликта на Украине. Бизнесмен высказал мысли, каким образом должны закончиться все противоречия между сторонами. Но предложения главы Tesla и SpaceX оказались настолько неожиданными, что на него обрушился шквал гнева и критики. Впрочем, в России к его словам отнеслись с юмором.

О том, что предложил Илон Маск и как на его посты отреагировали обе стороны, — в материале amic.ru.

Какое решение конфликта между Россией и Украиной предложил Илон Маск?

В своём Twitter Илон Маск предложил следующий план по урегулированию конфликта:

— по мнению миллиардера, первым делом нужно провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Только в этот раз местные жители должны голосовать под наблюдением представителей ООН. За кого люди проголосуют, тому и должна достаться территория, считает Маск.

— Украина должна в итоге согласиться на нейтральный статус.

Глава Tesla считает такое решение «наиболее вероятным» исходом конфликта между Россией и Украиной: вопрос лишь в том, когда стороны к этому придут.

Кому, по мнению Илона Маска, должен достаться Крым?

Илон Маск считает, что Крым должен остаться в составе России. Миллиардер напомнил, что полуостров с 1783 года был в составе России, а украинским стал лишь после «ошибки» первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва.

Кроме того, американский предприниматель настаивает, что в Крым нужно обеспечить бесперебойные поставки пресной воды.

Под своим постом Илон Маск предложил пользователям проголосовать, поддерживают ли они такое разрешение конфликта.

Как проголосовали пользователи под постом Маска?

Около 60% читателей Маска с ним не согласны. Остальные проголосовали «за».

Как на слова Илона Маска отреагировали на Украине?

На Украине высказывания Илона Маска совсем не одобрили. Так, президент Владимир Зеленский предложил своим читателям проголосовать, какой Маск им нравится больше — который «за Россию» или «за Украину».

Особо гневной оказалась реакция экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот, используя нецензурные выражения, «послал» миллиардера. И подчеркнул, что это ещё «очень дипломатичный ответ».

Кстати, акции компании Tesla, основателем и владельцем которой является Маск, упали на 8% после его публикаций в Twitter.

Как на слова Илона Маска отреагировали в России?

В России же отнеслись к посту американца более позитивно. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в шутку намекнул, что Илон Маск является российским агентом и чересчур «рано расшифровался».

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

А бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что на миллиардера так повлияла русская девушка. Чиновник имел в виду астронавтку Анну Кикину, которая вошла в состав экипажа корабля Crew Dragon. Это космическое судно компании SpaceX, принадлежащей Маску.

«Маск сделал эти заявления накануне полёта его корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт „Роскосмоса“ Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — пошутил в своём Telegram-канале Рогозин.