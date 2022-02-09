Какого числа Пасха в 2022 году и как ее принято отмечать?

Светлый праздник Пасхи — один из самых важных дней в году для всего христианского мира. Верующие чтят память о чудесном воскресении Господнем и славят победу добра над злом. А в России этот праздник оброс ещё и такими “вкусными” традициями, как приготовление куличей и покраска яиц.

О том, когда Пасха в 2022 году, как её правильно праздновать и зачем нужно красить яйца, — в материале amic.ru.

Когда Пасха в 2022 году?

В этом году Пасху мы будем отмечать 24 апреля. Это переходящий праздник, а потому год от года дата меняется. Соответственно, другие праздники, тесно связанные с Пасхой (Троица, Вознесение и Вербное воскресенье) тоже ежегодно выпадают на разные дни. Католики, кстати, Воскресение Христово отметят на неделю раньше — 17 апреля. В православии празднуют памятные даты по другому календарю, нежели западные ответвления христианства. Причём разница между датами Пасхи может составлять от недели до полутора месяцев. Например, в прошлом году православные отмечали праздник на 28 дней позже, чем католики.

Чему этот праздник посвящён?

Православные в этот день чтят одно из главных событий в своей религии — воскресение Христа. Хотя изначально Пасха была еврейским ветхозаветным праздником. Она даже называлась чуть иначе — Песах, что в переводе с иврита означает “избавление”. В этот день почитали избавление евреев от рабства и их уход из Египта. Иисус тоже отмечал этот праздник со своими учениками всего за день до собственной смерти. После Тайной вечери Сына Божьего схватили и арестовали из-за предательства Иуды. А уже в пятницу его распяли на кресте. Около трёх часов дня Христос умер, погребли его до наступления темноты. Но через два дня Иисус воскрес. Неделю, когда произошли все эти события, христиане называют Страстной. И то, что она совпала с иудейским Песахом, вышло совершенно случайно. Но благодаря этому Пасха стала ещё и христианским праздником, пусть и с совершенно другим смыслом. У православных эта торжественная дата посвящена магическому переходу от земли к небу, от смерти к вечной жизни.

Как правильно подготовиться к светлому празднику Пасхи?

У православных перед Пасхой принято держать Великий пост, самый строгий и долгий из всех. В 2022 году он продлится с 7 марта (сразу после Прощёного воскресенья) по 23 апреля. В течение 48 дней верующие, которые решили держать пост, кардинально меняют свой образ жизни. Они жёстко ограничивают себя в пище и отказываются от большинства привычных развлечений. Пост нужен, чтобы очистить тело от пагубных вещей, а душу — от грехов и соблазнов. Этот период считается главнейшей частью подготовки к Пасхе. В последнюю неделю поста — Страстную седмицу — принято вспоминать последние дни Иисуса Христа: предательство Иуды, мучения Сына Божьего, его распятие и смерть на кресте и воскрешение. В эти дни Церковь рекомендует прийти на исповедь и причаститься. В Чистый четверг — день, когда Христа схватили, нужно сделать дома генеральную уборку. А уже после этого, в конце недели, можно печь куличи, красить яйца и заниматься прочей подготовкой к празднику.

А зачем на Пасху принято красить яйца?

Это дань памяти произведению раннехристианской литературы, которая в итоге не вошла в библейский канон. В нём была история о Марии Магдалене, которая смогла обратить в христианство римского императора Тиберия. Она сказала правителю, что лично видела воскрешение Иисуса. Но мужчина лишь посмеялся над этим. В подарок Мария принесла ему куриное яйцо. Тиберий указал на него пальцем: — Скорее это яйцо станет красным, чем мёртвые оживут! Мария Магдалена не дрогнула и отдала яйцо Тиберию: — Христос воскрес! Я сама видела Его живым! Правитель принял подарок. Но когда он разжал ладонь, язвительная улыбка исчезла с его лица. Яйцо было уже красным. Мужчина оторопел, а затем воскликнул: — Воистину Он воскрес! В христианстве пасхальное яйцо также считается символом жизни. А красный цвет — знак всепоглощающей божественной любви.