Канатоходцы и барабанщики. Чем порадует праздник «Цветение маральника» и как туда добраться

В 2022 году праздник «Цветение маральника» в Алтайском крае пройдёт 1 мая. Именно это событие торжественно открывает туристический сезон на Алтае. Проводят праздник всегда пышно и очень интересно в одном из самых красивых мест Алтая — в туркомплексе «Бирюзовая Катунь». Ежегодно он собирает тысячи гостей. Рассказываем, как в этом году пройдёт праздник, как туда добраться и что там делать.

На празднике — танцевать

Церемония открытия праздника «Цветение маральника» начнётся в 13:00 на главной сцене. Но праздничные площадки начнут работать раньше — с 12 часов.

Фото: bigdrumma.ru

Гвоздём программы обещает стать первомайский концерт, на котором выступит знаменитая группа Big drumma show — лучшие барабанщики, работающие на самых больших площадках страны. Зажигательные ритмы, которые наполнят праздничную локацию, будут сопровождать водяные и песочные спецэффекты. Организаторы обещают, что даже предгорья будут вибрировать от мощных барабанных установок.

Фото: rvimexa

Выступит на мероприятии и весёлая рок-группа «Рви Меха — Оркестр!». Её любят фанаты по всей стране за яркие пародии и хулиганский микс музыкальных стилей — от цыганского панка до латино и регги. В общем, готовьтесь танцевать.

Ходить по канату

После выступления группы «Рви меха — оркестр!» зрителей ждёт потрясающее представление эквилибриста Константина Глухарёва. Ему предстоит пройти по раскачивающемуся тонкому канату над озером туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Длина пути — 160 метров. Так что захватите с собой валерьянку.

Фото: brn_slackline

Но это ещё не всё: только 1 мая в честь 100-летия Чуйского тракта рекордсмен-«высотник» проведёт бесплатные мастер-классы для всех желающих освоить слэклайн — хождение по провисающей стропе (слэку). Это искусство требует искуснейшего владения собственным телом.

Но не бойтесь: для новичков сделают трассы попроще. На высоте 30 см от земли протянут несколько верёвочных дистанций длиной четыре и восемь метров.

Тренировочная площадка будет расположена недалеко от входа на озеро — в ельнике за торговыми палатками.

Вкусно поесть

1 мая на «Цветении маральника» откроется гастрономический фестиваль, где можно оценить кулинарное мастерство шеф-поваров известных ресторанов. Желаете суп из лопуха от «Алтайского холмогорья», а может быть — фирменные пироги ресторации «Горная аптека»? Всё к вашим услугам.

Кроме того, здесь же можно попробовать национальные блюда народов, проживающих на территории Алтайского края.

Познакомиться с куклами-великанами

На празднике будет весело и взрослым, и детям. Специально для маленьких зрителей организовано театрализованное представление с участием больших кукол. Гостей очень ждут красавица Катунь, богатырь Бий и хан Алтай. Они приготовили разные эстафеты, весёлые конкурсы и, конечно же, призы.

фото: vk.com/kyklyvelikany

Мастерить

В «Бирюзовой Катуни» свои шедевры выставят ремесленники. На ярмарке можно будет приобрести сувениры и даже чему-то научиться: мастера проведут бесплатные уроки прикладного творчества.

Например, можно будет заняться лепкой на гончарном круге, сделать из лоскутков куклу-берегиню или освоить приёмы боди-арта и росписи по дереву.

Мастер-классов будет очень много, говорят организаторы. Поэтому внимательно смотрите по сторонам, чтобы не пропустить ничего интересного.

Много фотографироваться

На память о хорошем празднике обязательно должны остаться хорошие фотографии. И мест для фотосессий на площадке — огромное количество.

Например, уникальный шестиметровый арт-объект, который украсит центральную аллею туркомплекса. На ней будут фотографии красивейших уголков Алтайского края и проживающих здесь народов.

Обязательно погуляйте и сфотографируйтесь в парке деревянных скульптур у парк-отеля «Подгорица». Побывайте у памятника Рериха и The Beatles.

Территория праздника — около 13 гектаров. Так что выбрать отличный фон для фото вы точно сумеете.

Схема площадок праздника:

Как добраться до «Бирюзовой Катуни»?

Если вы едете на автомобиле, то у вас есть два пути до «Бирюзовой Катуни». Традиционный — по Чуйскому тракту, через Сростки (родина писателя Василия Шукшина) и в объезд, через село Алтайское.

Первый путь короче, но так как туристов, желающих попасть на праздник, очень много, то здесь возможны пробки. К тому же придётся проезжать мост через Катунь.

Если вы собираетесь ехать туристической группой, то вот по этой ссылке найдёте фирмы, которые организовывают туры на праздник. Цена вопроса начинается от 1500 рублей с человека.

Чем знаменит праздник «Цветение маральника»?

«Цветение маральника» — это один из самых известных и красивых праздников, которые проходят в Алтайском крае. Он открывает туристический летний сезон в регионе и посвящён цветению маральника — редкому кустарному растению, которое растёт на территории Алтая и официально называется рододендрон Ледебура. В этот период предгорья Алтая украшены оттенками сиреневого и розового цветов. Праздник «Цветение маральника» дважды получил высшую награду Национальной премии Russian Event Awards.