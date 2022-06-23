Когда День города в Барнауле в 2022 году и как его отпразднуют?

В 2022 году на День города в Барнауле проведут не только традиционные, но и новые мероприятия. Об этом рассказал замглавы краевой столицы по социальной политике Александр Артёмов. Каким будет торжество, 22 июня обсудили на заседании профильного оргкомитета в городской администрации. В этом году день рождения Барнаула будет особенным, ведь он получил звание «Город трудовой доблести».

Рассказываем, когда День города в Барнауле в 2022 году, каким он будет и порадуют ли нас салютом.

Когда День города в Барнауле в 2022 году? 3 сентября. Об этом сообщил Артёмов в ходе заседания оргкомитета. «Основные праздничные мероприятия пройдут 3 сентября. Наряду с традиционными программами и площадками в этом году планируется проведение ряда новых», — цитирует его сайт мэрии. Кстати, а сколько лет исполняется Барнаулу? В 2022 году Барнаулу исполняется 292 года. Каким будет День города в 2022 году? По словам Артёмова, в 2022-м будет несколько главных тем. Во-первых, Алтайский край в этом году отмечает юбилей — 85 лет. Отсылки к этому событию будут и на дне рождения региональной столицы. Во-вторых, некоторые мероприятия будут посвящены Году культурного наследия народов России. В-третьих, в этом году Барнаул получил звание «Город трудовой доблести» — на этом знаменательном событии организаторы тоже планируют сделать акцент. Например, выпустят к празднику документальный сборник «Барнаул — город трудовой доблести». Известно ли, какие мероприятия подготовят для горожан? Полной программы пока нет. Но члены оргкомитета рассказали, что концерты и праздничные программы пройдут во всех районах города. «Запланированы концертные праздничные программы, спортивные мероприятия, выставки, игры и многое другое», — сообщил председатель комитета по культуре Валерий Паршков. Известно также, что в День города в краевой столице пройдёт традиционный фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём». Место проведения — парк Центрального района. «Будет организована работа национальной деревни. Помимо концертной программы, в рамках фестиваля планируется карнавал-шествие национальных делегаций, этно-хоровод и организация национально-спортивной площадки, — пояснил председатель комитета общественных связей и безопасности Геннадий Королёв. Где будет главная концертная программа? Основных площадок будет несколько, сообщили в городской администрации. «3 сентября основными городскими площадками станут площади Сахарова и Советов, пешеходная ул. Мало-Тобольская и парк культуры и отдыха «Центральный», — пояснил Паршков. Что ещё интересного подготовят на День города? На Мало-Тобольской пройдёт «Гастрономический фестиваль». На пешеходной улице будет работать семь тематических площадок, где для горожан проведут мастер-классы от шеф-поваров, дегустации и игровые программы для детей. Кроме того, ко Дню города подготовят выставку «Барнаул — туристский». Будет представлено четыре тематические зоны: историческая, современная, детская и сценическая. В рамках выставки пройдут ремесленные мастер-классы, тематические викторины и театральные постановки. Как украсят город ко дню рождения? Этот вопрос пока до конца не решён. Но в мэрии уже сообщили, на чём будет основана концепция оформления краевой столицы. Основными темами станут национальности города и края, художественные промыслы и народный фольклор. А салют на День города будет? Будет, и не один. По словам Валерия Паршкова, праздничные фейерверки прогремят во всех районах города. Впрочем, главный салют всё равно будет на площади Сахарова. Начало — в 22:00.