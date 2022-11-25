Когда День матери в 2022 году и как его принято отмечать?

День матери — очень тёплый и уютный праздник, которые уже больше 20 лет отмечают в нашей стране. Выходной по этому случаю не объявляют, но мы всё равно стремимся найти время для своих мам, подарить им красивые букеты и крепко обнять. А дети в школах устраивают целые концерты, чтобы порадовать матерей.

О том, когда День матери в 2022 году, как появился этот праздник и кого, кроме мамы, нужно поздравлять, — в материале amic.ru.

Какого числа День матери в 2022 году?

Это праздник с плавающей датой: ежегодно он выпадает на разные числа. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Соответственно, в 2022 году мы будем праздновать его 27 ноября.

Когда этот праздник появился в России?

Официально — в 1998 году. Идея учредить праздник появилась в комитете Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи. Таким образом власти решили поддержать семейные ценности и подчеркнуть огромную роль матери в жизни каждого человека. Президентом тогда был Борис Ельцин. Ему идея очень понравилась, поэтому он издал соответствующий указ.

Впрочем, День матери отмечали ещё до этого, даже в советские времена. По одной из версий, праздник появился 30 октября 1988 года. Торжественную дату придумала учитель одной из школ Баку. Коллеги из других городов СССР её поддержали, поэтому с тех пор День матери стали неофициально отмечать каждый год.

Как принято отмечать День матери?

Так сложилось, что День матери в России — семейный и очень уютный праздник. Чаще всего принято собираться в кругу самых близких друзей за ужином. Мамам дарят цветы, подарки, говорят им тёплые и искренние слова.

По-особенному День матери празднуют в школах и детсадах. Дети готовят поделки, чтобы затем подарить их своим мамам. Также они выступают на концертах и творческих вечерах, куда в качестве гостей приглашают матерей и бабушек.

В последние годы в России также проводят различные флешмобы, акции и концерты. Их устраивают не только в крупных городах, но и в маленьких сёлах. Также в этот день многие матери получают награды за достойное воспитание детей.

Празднуют ли День матери в других странах?

Да, подобные праздники есть во многих странах. Но даты торжества отличаются. Например, в большинстве западных государств, а также в Китае и Японии День матери приходится на второе воскресенье мая.

Кого, кроме мамы, нужно поздравить?

Конечно, ваша мама и бабушка — самые главные героини этого дня. Но также вы можете уделить внимание всем прекрасным дамам, которых посчитаете нужным. Считается, что с праздником нужно поздравлять всех матерей и беременных женщин.

Что принято дарить на День матери?

Никаких правил здесь нет. Всё зависит только от вас. Конечно, есть традиция дарить маме цветы. Но также вы можете просто вспомнить, что любит ваша мама. Подарок, сделанный своими руками, — особенно трогательный вариант. Но и не забывайте о тёплых словах. Искренняя благодарность матери может быть важнее любых подарков.

А День отца бывает?

Да. Праздник появился совсем недавно — в прошлом году. День отца в России официально празднуют 17 октября.