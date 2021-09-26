Когда Солнцу не рад. Чем нам грозят мощные магнитные бури, которые придут в конце сентября
По данным учёных, на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек в году
В последние дни сентября Землю ждут мощнейшие магнитные бури. Об этом рассказали учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По их данным, 23 сентября на Солнце произошла серьёзная вспышка: четвёртая по силе за последние 12 месяцев. По прогнозам специалистов, через пару дней после события облака солнечной плазмы долетят до Земли, вызвав колебания магнитосферы. Учёные предупреждают, что во время бури многие могут почувствовать себя нехорошо. И даже техника может выходить из строя. Рассказываем, когда придёт магнитная буря, чем она опасна для людей и как спастись от её влияния.
Это космическое явление, которое возникает из-за вспышек на Солнце.
Дело в том, что у Земли есть магнитосфера – защитное поле, которое не позволяет радиации проникать на поверхность. В свою очередь, внутри нашего светила непрерывно идут термоядерные реакции. Периодически на поверхности Солнца происходят вспышки, ударные волны и выбросы.
Солнечное вещество (плазма) в результате таких вспышек выбрасывается в космическое пространство и летит в разные стороны. Когда ударная волна достигает земной магнитосферы, она начинает колебаться. Это явление астрономы и называют магнитной бурей.
Учёные полагают, что буря будет серьёзной, но не критичной. Вспышка, которая произошла 23 сентября, оказалась четвёртой по силе за прошедший год. Специалисты лаборатории отнесли её к классу M2.7. Астрономы сделали вывод, что и буря, которая за ней последует, тоже не пройдёт незаметно. Но должно обойтись без тяжёлых последствий для людей.
"В целом балл вспышки не является рекордным, и значимых последствий она создать не должна", – говорится на сайте лаборатории.
Буря может и не прийти, отмечают учёные. Но вероятность такого исхода очень маленькая.
"Не исключено, впрочем, что через два-три дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Произойдёт это однако только в случае "удачного" расположения вспышки вблизи направления на Землю", – пишут учёные.
Сейчас расположение Земли как раз "удачное" (то есть крайне неудачное). По словам экспертов, наша планета находится как раз напротив вспышечной области Солнца.
По словам экспертов, в разной степени магнитные бури ощущают на себе многие (если не все) жители Земли. Причём об этом говорят настоящие учёные. Это вовсе не ретроградный Меркурий: магнитная буря – подтверждённое многолетними исследованиями явление. Вспышка на Солнце может вызвать у человека ухудшение самочувствия и даже серьёзные проблемы со здоровьем. В особой зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, дети и пожилые.
Во время бури у человека может возникнуть:
- головная боль;
- снижение концентрации;
- тахикардия;
- перепады давления;
- бессонница;
- рассеянность;
- усталость, упадок сил;
- сниженный аппетит.
Естественно, у людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов эти симптомы могут перерасти и в более серьёзные.
Специалисты рекомендуют в этот день отказаться от нагрузок: не только физических, но и умственных. По мнению медиков, лучше остаться дома на время магнитной бури. В постели она переносится гораздо легче.
Эксперты также советуют воздержаться от употребления алкоголя, энергетиков и кофе, а также от курения. Отсутствие стрессов, здоровый сон и травяные чаи помогут вам комфортно пережить последствия солнечных вспышек.
В отдельных случаях могут помочь контрастный душ, сауна или ванна с морской солью.
Проблемы действительно могут возникнуть. Об этом рассказали в алтайском филиале РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть). Солнце в сентябре и октябре может нарушить привычную работу телеканалов. Вот только вспышки здесь ни при чём. Всё дело в интерференции. Это сезонное и привычное астрономам явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна на Земле выстраиваются в одну линию. Небесное светило, которое является мощным радиоисточником, попросту глушит теле- и радиосигналы.
Из-за этого с 1 по 23 октября (в Алтайском крае – с 12:14 до 13:16 ежедневно) зрители могут столкнуться с проблемами: телекартинка может "замерзать", рассыпаться на части или вовсе пропадать. Но в РТРС заметили, что явление не слишком страшное: большинство вообще не заметит влияния интерференции.