Когда ждать эпидемию гриппа на Алтае и почему вакцинация началась раньше, чем обычно?

16 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания от гриппа. Это самое раннее поступление вакцины в регион за последние десять лет, рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова. По словам специалиста, такая «спешка» продиктована необычной эпидситуацией, которая сложилась в 2022 году.

22 августа алтайские медики и представители Роспотребнадзора провели пресс-конференцию и рассказали, когда в Алтайском крае ждут эпидемию гриппа, какие вакцины привезли в регион и как записаться на прививку.

Главное, что нужно знать о приходе гриппа на Алтай и вакцинации от него, — в материале amic.ru.

Есть ли в Алтайском крае заболевшие гриппом?

Пока ни одного случая не зарегистрировано, сообщила представитель алтайского Роспотребнадзора Наталья Красильникова. По её словам, пока в регионе отмечают рост заболеваемости по ОРВИ. Эпидпорог уже превышен на 72%.

«У нас в этот период ожидаемо продолжается небольшой подъём ОРВИ. За неделю выявлено 13 473 случая. Это на 14% больше, чем за предыдущую неделю. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, прироста нет, держимся на том же уровне», — рассказала специалист.

По её словам, основные возбудители, которые регистрируют в Алтайском крае: риновирус, парагриппы, метапневмовирусы и риносинцитиальные вирусы.

Кроме того, набирает обороты и шестая волна COVID-19. Как отмечает Красильникова, основной подъём заболеваемости пока регистрируют в Барнауле и Бийске. Но количество заболевших, пусть пока и не на много, фиксируют почти во всех районах края.

По данным на утро 22 августа, в регионе выявили 325 новых случаев COVID-19.

Когда эпидемия гриппа придёт на Алтай?

По словам Ирины Переладовой, приход гриппа в Алтайский край ожидается в конце осени или начале зимы. Это традиционный период, когда заболеваемость начинает серьёзно расти.

Впрочем, пока это неточный прогноз, подчеркнула эпидемиолог.

«Подъём может начаться и раньше, мы готовы к этому ежегодно. Бывает так, что ждём в ноябре, а он наступает в феврале. Какой-то год в марте даже, а какой-то — не было вообще», — рассказала врач.

Эпидобстановку в ежедневном режиме мониторят специалисты Роспотребнадзора.

Почему с началом пандемии гриппа в Алтайском крае почти не было?

Действительно, после 2020 года серьёзного роста заболеваемости гриппом в Алтайском крае не фиксировали. Некоторые эксперты полагают, что это связано с борьбой вирусов: мол, ковид захватил всё пространство и вытеснил грипп.

По мнению Ирины Переладовой, свою роль могли сыграть меры предосторожности, к которым власти и жители региона прибегали из-за COVID-19.

«2020-й был первым годом пандемии, очень тяжёлым и сложным. Тогда никто не знал, как лечить коронавирус. Мы все вместе этому учились. И в какой-то момент из аптек практически исчезли противовирусные. Даже часть антибиотиков пропала. Все озаботились тем, чтобы спрофилактировать COVID-19. Возможно, это сыграло свою роль и в итоге мы спрофилактировали все вирусные инфекции», — предположила эпидемиолог.

Почему вакцинация от гриппа началась раньше обычного?

Причина — неопределённость прогноза, когда именно эпидемия гриппа придёт на Алтай, рассказал главный врач детской городской больницы № 1 Александр Данилов. Он напомнил, что и у детей, и у взрослых, иммунитет к гриппу возникает не сразу после прививки. Нужно время, чтобы выработалось достаточное количество антител.

Поскольку есть риск, что вирус придёт к нам раньше, чем ожидается, то и прививочную кампанию решили начать летом. Обычно вакцинировать от гриппа начинали не раньше сентября.

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Какие вакцины от гриппа поступили в Алтайский край?

Вакцин две — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Это отечественные препараты. Первый даёт защиту от трёх штаммов гриппа: одного из группы «Б» и двух из группы «А». Второй защищает сразу от четырёх разновидностей: двух «А» и двух «Б».

Ирина Переладова подчеркнула, что вакцины выбраны не случайно. Препараты защищают от тех типов инфекции, которые и ожидаются в нашем регионе. Прогноз, какие вирусы грозят жителям, ежегодно составляют в ВОЗ.

Какую вакцину от гриппа выбрать?

Выбирать будете не вы, а врач. По словам Переладовой, «Совигрипп» обычно назначают людям трудоспособного возраста, которые не имеют серьёзных хронических заболеваний. Детям, пожилым, а также тем, кто страдает сразу несколькими недугами, обычно рекомендуют прививаться препаратом «Ультрикс Квадри».

Николай Данилов отметил, что обе вакцины уже давно доказали свою эффективность и одобрены отечественным и зарубежным медицинским сообществом.

Сколько человек должны поставить прививку, чтобы сформировался коллективный иммунитет к гриппу?

Почти полтора миллиона. По словам Ирины Переладовой, план алтайского Минздрава на 2022 год — привить 1,377 млн человек. Такой охват позволит создать иммунную прослойку в 60% от всего населения края.

Впрочем, пока такого количества вакцины в регионе нет. Первая партия препаратов составила 447 980 доз. Это чуть больше 30% от необходимого количества, уточнила Переладова. По мере того, как вакцина будет заканчиваться, на Алтай будут привозить новые партии.

Кто может поставить прививку от гриппа бесплатно?

На бесплатную иммунизацию могут рассчитывать граждане, входящие в национальный календарь профилактических прививок. Это:

— дети с 6 месяцев;

— школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;

— работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;

— беременные (2-й и 3-й триместр);

— пенсионеры;

— солдаты-срочники;

— люди с хроническими заболеваниями.

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Как будут прививать детей от гриппа?

Только при наличии подписанного информированного согласия от родителей, подчеркнул главврач детской больницы Александр Данилов. Он напомнил, что вакцинация показана всем детям от полугода до 18 лет. Раньше шести месяцев прививаться не нужно: по словам Данилова, в этот период у ребёнка активен материнский иммунитет.

Главврач подчеркнул, что детей прививают в «блоках здорового ребёнка» — это изолированные помещения в поликлиниках, где нет больных пациентов. Вакцинацию проводит отдельный персонал.

Вакцинацию детей в первой детской больнице начали уже с 19 августа, подчеркнул Данилов. И добавил, что после 1 сентября медики начнут прививать несовершеннолетних в школах и детсадах.

Можно ли одновременно поставить прививки от гриппа и коронавируса?

Да. По словам Переладовой, Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 ещё в прошлом году. При этом нужно соблюсти два условия: уколы делаются в разные места (в разные руки) и препараты не смешиваются в одном шприце.

Главврач первой барнаульской поликлиники Елена Азарова сообщила, что в её медучреждении с прошлого года привили около 10 тысяч пациентов от гриппа и коронавируса одновременно. За это время ни одной жалобы на «побочки» не поступило, подчеркнула медик.

Важно: Вакцины от гриппа и COVID-19 нужно поставить именно в один день. Если вы привились только от одной инфекции, а на следующий день решили вакцинироваться от второй, вам откажут. В этом случае придётся ждать месяц: таковы правила Минздрава. Нужно либо сделать два укола в один день, либо выдержать паузу между прививками в 30 дней.

Соответственно, если вы одновременно поставили первый компонент вакцины от COVID-19 и прививку от гриппа, на второй укол от коронавируса нужно будет прийти не через три, а через четыре недели.

Как поставить бесплатную прививку от гриппа?

По словам Азаровой, способа три: записаться на приём к своему лечащему врачу, позвонить в контакт-центр поликлиники или записаться через «Госуслуги». Кстати, на портале государственных услуг нет привязки к конкретной поликлинике: записаться на прививку от гриппа можно в любое медучреждение региона.

Вот будет эпидемия, тогда и привьюсь. А пока мне и так нормально

Ирина Переладова настаивает, что это сомнительный вариант. По её словам, от гриппа нужно прививаться заранее. Так вы получите максимальную защиту и сможете избежать серьёзных осложнений, которыми и страшен вирус. Конец лета — лучшее время для прививки, считает эксперт.

«У нас часто так: как начинаем болеть, так бежим прививаться. А в период благополучия народ успокаивается. Конечно, хорошо, что мы хоть так прививаемся. Но самое благоприятное время вакцинироваться — сейчас. Правильно делать в преддверии сезона. Тем более что уже сейчас наблюдается незначительный подъём заболеваемости по ОРВИ», — заключила эпидемиолог.