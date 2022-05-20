Кто такой Александр Говор, который купит российский McDonald's, и что будет с ресторанами?

Сибирский бизнесмен Александр Говор купит российский бизнес McDonald's. Об этом 19 мая сообщили в офисе американской компании. Ранее предприниматель по франшизе владел лишь 25 ресторанами в Сибири. После того как сделка будет завершена, под его контроль перейдут ещё более 700 точек общепита по всей стране. Благодаря этой покупке «Макдоналдсы» в России смогут продолжить работу. Впрочем, название сети и блюд, похоже, придётся поменять.

О том, кто такой Александр Говор, что известно о покупке McDonald's и что теперь будет с ресторанами, — в материале amic.ru.

Кто такой Александр Говор, который купил российские «Макдоналдсы»?

Александр Говор — известный кузбасский бизнесмен и меценат. До 2007 года он был одним из совладельцев компании «Южкузбассуголь». Затем он продал свою долю и основал новую угольную компанию — «Сибэнергоуголь». Почти всё добытое сырьё предприятие поставляло на экспорт, для чего приобрело в Калининграде порт «Светлый».

Также в 2008 году Говор основал компанию «А-Мега-Холдинг», через которую владеет производителем продуктов «Сибирская Милена». Это несколько ферм и молокозаводов, а также колбасная фабрика и ресторан.

Кроме того, в 2009 году бизнесмен начал создавать большой строительный холдинг. Для этого он купил щебёночные карьеры в Новосибирской области и построил завод железобетонных изделий.

Тем не менее больше всего Александр Говор известен как сооснователь компании «НефтеХимСервис», которая владеет Яйским нефтеперерабатывающим заводом.

По данным журнала «Финанс» за 2011 год, Говор был на 344-м месте в списке богатейших россиян с капиталом 8,2 млрд рублей.

Какими ресторанами McDonald's Говор уже владеет?

Александр Говор является учредителем франчайзи-компании «ГиД», которая уже несколько лет развивает франшизу McDonald's в сибирских городах. Сейчас бизнесмену принадлежат 25 ресторанов в Барнауле, а также Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Республике Алтай и Красноярском крае.

Кстати, в отличие от точек общепита в европейской части страны, которые прекратили деятельность по решению американского офиса, сибирские рестораны всё это время продолжают свою работу.

Какие «Макдоналдсы» купит новокузнецкий бизнесмен?

Все остальные, которые есть в стране. Это более 700 ресторанов.

«В соответствии с соглашением Говор купит весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ими под новым брендом. Соглашение по-прежнему зависит от определённых условий, включая одобрение регулирующих органов», — говорится в сообщении американского офиса.

Также сообщается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели.

Согласно заявлению компании, Говор должен будет сохранять весь штат сотрудников не менее двух лет. Кроме того, бизнесмен покроет расходы на зарплату корпоративных сотрудников в 45 российских регионах ещё до закрытия сделки. Также на его плечи ложатся уже существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальщиками.

Когда откроются закрытые рестораны McDonald's?

Пока данных об этом нет. Но «Известия» со ссылкой на двух неназванных участников рынка общепита сообщили, что это может произойти в июле 2022 года.

Сменит ли российский McDonald's название?

Судя по всему, да. По крайней мере, в заявлении американской компании сообщается, что рестораны в России после сделки начнут работать под новым брендом. Да и своё название McDonald's никому не продаёт. Поэтому «Макдоналдсы», похоже, скоро будут переименованы.

Как будут называться «Макдоналдсы» в России?

Пока неизвестно. Ни Говор, ни его компания пока никакой информации об этом не дали.

Но в сети уже начали предполагать, с какой вывеской будут работать рестораны. Один из вариантов — назвать сеть в честь владельца: «МакГовор».

Кстати, в российском Минпромторге решили организовать небольшой конкурс и предложили россиянам придумать новое название для сети.

«Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда ещё не придумано. И мы с радостью послушаем ваши предложения!» — обратилось ведомство в своём Telegram-канале.

В Минпромторге сообщили, что обязательно передадут самые креативные варианты владельцу.

Что ещё поменяется в «Макдоналдсах»?

Судя по всему, меню. По крайней мере, названия блюд будут другими. «Биг Мак», «Биг Тейсти» и другие позиции в меню McDonald's — это тоже отдельные бренды, которыми компания не торгует. Возможно, рецептура и вкус останутся прежними (но это не точно), но называться блюда будут уже иначе.