«Мать-героиня». Что за звание предложил ввести Путин и сколько нужно детей, чтобы дали миллион рублей?

В России скоро могут появиться новые выплаты для многодетных семей, а также почётное звание для матерей. С таким предложением выступил президент страны Владимир Путин во время встречи с обладателями ордена «Родительская слава». Глава государства заявил, что денежную выплату за эту награду нужно увеличить, а также ввести особый статус «Мать-героиня», за который будут давать миллион рублей.

И пусть эти изменения пока существуют лишь на словах президента, нет сомнений, что вскоре они будут официально оформлены и воплотятся в жизнь.

Поэтому рассказываем, что за звание «Мать-героиня» объявил Путин, сколько детей нужно будет воспитать, чтобы получить миллион рублей, и какие ещё выплаты предлагают ввести.

Что за звание «Мать-героиня» предлагают ввести в России?

Это звание аналогично тому, что было в СССР. Владимир Путин считает, что эту советскую традицию нужно вернуть. Президент подчеркнул, что уже обсудил это решение с членами Госсовета на недавнем заседании и встретил понимание.

«В целом условились серьёзно обновить и расширить положения указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу это подчеркнуть особо, — вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

В советские времена «Мать-героиня» было высшим званием, которые присваивались многодетным матерям. Для этого нужно было воспитать десятерых и более детей. Кроме того, матерям вручали одноимённый орден.

Сколько детей нужно будет воспитать, чтобы получить почётное звание и миллион рублей?

Пока точно неизвестно. Скорее всего, звание «Мать-героиня» будут присваивать мамам, которые воспитали десятерых и более детей. По крайней мере, так было в СССР. В пользу этого сценария говорит и то, что награда за воспитание семерых детей уже есть — это орден «Родительская слава».

Точная информация появится позже, когда поручение президента проработают в правительстве.

Как будут считать, сколько детей воспитала мать?

Опять же, пока подробной информации об этом нет. В Советском Союзе звание «Мать-героиня» присуждалось, когда последний (десятый) ребёнок достигал возраста одного года. При этом существовал пункт, что остальные дети должны быть живы.

Будут ли учитываться усыновлённые дети при вручении звания «Мать-героиня»?

Скорее всего, да. В случае со всеми мерами поддержки для семей с детьми в России усыновлённые дети учитываются так же, как и родные.

В те же советские времена усыновлённые дети учитывались при присуждении звания «Мать-героиня». Нет оснований полагать, что сейчас будет иначе.

А сколько нужно детей, чтобы получить орден «Родительская слава»?

Семь. Эта награда существует в России уже больше десяти лет и вручается ежегодно. Кроме того, существует ещё и медаль ордена «Родительская слава». Эта награда чуть ниже статусом и вручается матерям, воспитавшим четверых и более детей.

За орден «Родительская слава» уже существует денежное вознаграждение — сто тысяч рублей. За медаль никаких выплат не предусмотрено.

Владимир Путин предложил и здесь внести изменения: выплату за медаль учредить, а за орден — увеличить.

Сколько денег будут платить за воспитание семерых детей?

По предложению Путина, за орден «Родительская слава» следует выплачивать 500 тысяч рублей.

«При вручении самого ордена „Родительская слава“ вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей», — сообщил президент.

Сколько денег будут платить за воспитание четверых детей?

За медаль ордена «Родительская слава» нужно выплачивать по 200 тысяч рублей, считает Владимир Путин.

«Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей», — высказался глава государства.

Когда изменения вступят в силу?

Пока неизвестно. Но если президент открыто, да ещё и с подробностями, объявил о своём предложении, есть основания полагать, что это произойдёт очень скоро.