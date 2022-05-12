Меня оштрафовали за то, что я жег мусор на своей даче. Это вообще законно?

Читатель amic.ru пожаловался на штраф за то, что он сжигал мусор на своём участке. «Сжигал по всем правилам: в металлической бочке, в стороне от построек, ветра не было. Прилетел дрон, а через несколько минут подъехал автомобиль и мне выписали штраф. Законно ли это?» — интересуется мужчина. Мы выяснили и рассказываем.

Разве я сейчас не имею права сжигать мусор на своём участке?

Именно сейчас — нет. Дело в том, что приказом губернатора Алтайского края на территории региона с 27 апреля установлен особый противопожарный режим. Пока он действует, запрещено разводить любые костры — даже на своём участке, в том числе и на специальном месте, и в металлической бочке.

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А что ещё запрещает противопожарный режим?

Посещать леса, организовывать фейерверки и проводить разные пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях, вдоль дорог, в зонах рек и озёр, на территориях поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений, а также на предприятиях.

Ну то есть пожарить шашлычок на природе тоже пока нельзя. Об этом мы писали вот здесь.

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Кроме того, запрещено использовать автомобили или иную моторную технику с неисправной выхлопной системой, так как это может привести к возгоранию сухой травы.

Какое наказание грозит за нарушение этого режима?

Повышенные штрафы. Для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Всё это прописано в части 3 статьи 8.32 Кодекса об административных правонарушениях России.

И долго продлится этот особый противопожарный режим?

Пока не изменится погода и не пойдут дожди. Но пока информации об этом нет. Более того, 11 мая МЧС оповестило, что до 15 мая в регионе всё ещё сохранится высокая пожароопасность. Поэтом разжигать костры, сжигать мусор и траву по-прежнему запрещено.

А когда противопожарный режим отменят, сжигать мусор и жарить шашлыки будет можно?

Можно, если вы будете соблюдать все положенные законом правила (прописаны в приложении № 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Например, если собираетесь жарить шашлык, отнесите мангал как минимум на пять метров от строений. При этом не забудьте на расстоянии двух метров от мангала собрать все ветки и другие предметы, которые могут воспламениться.

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Сжигать мусор можно только в неповреждённой металлической ёмкости, например, бочке или баке объёмом не более 1 куб. м. При этом ёмкость нужно накрыть крышкой.

Расстояние от этой бочки до ближайшей постройки должно быть не менее 50 метров. От хвойных деревьев — не менее 100 метров, от лиственных — 30 метров. Да, закон одинаков даже к владельцам маленьких участков.

И также помните, что костры нельзя разводить при скорости ветра 5 и более метров в секунду.

А если я просто хочу с друзьями посидеть на природе у костра?

Проверьте, что место, где вы собираетесь развести костёр, соответствует правилам:

— не менее 50 метров до ближайшей постройки;

— не менее 100 метров от хвойных деревьев;

— не менее 30 метров от лиственных деревьев.

Кроме того, костёр нужно разводить в яме не менее 0,3 метра глубиной и не более метра диаметром. А территория около ямы должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы или каких-либо горючих материалов.

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Нельзя разжигать костры:

— на торфяных почвах;

— при объявлении на территории особого противопожарного режима;

— при скорости ветра более пяти метров.

А если я нарушу правила, какое будет наказание?

Штраф. Но чуть поменьше, чем за нарушение противопожарного режима: от двух до трёх тысяч рублей, если вы разожгли костёр в неположенном месте. А если из-за этого произошёл пожар, то размер штрафа увеличивается до пяти тысяч. Ответственность прописана в ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»).