Как, не разводясь, повторно сыграть свадьбу со своим супругом в ЗАГСе и насколько часто это можно делать?
Рассказываем, как нестандартно отметить годовщину со дня свадьбы
Пара, решившая стать мужем и женой, должна узаконить свои отношения и получить соответствующий документ в ЗАГСе. Только после этого они официально считаются семьёй. Однако мало кто знает, что при желании во Дворцах бракосочетаний можно повторно сыграть свадьбу со своими же супругами. И разводиться для этого совсем не нужно. Что это за услуга и через сколько лет после первой свадьбы можно снова пройтись под марш Мендельсона, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».
То есть в ЗАГСе снова проведут регистрацию брака?
Нет. Речь идёт не о повторной регистрации одного и того же брака, а о торжественной церемонии чествования юбиляров супружеской жизни. Это для тех пар, которые хотят вновь почувствовать себя молодожёнами и по-особенному отметить годовщину свадьбы. Они могут обратиться в ЗАГС и там повторно проведут праздничную церемонию. Можно ещё раз надеть свадебное платье (но это по желанию), пригласить гостей и даже свидетелей.
Через сколько лет после свадьбы такое возможно и что для этого нужно?
Здесь нет никаких ограничений, сообщили amic.ru в Управлении юстиции Алтайского края. Даже если вы прожили в браке всего один год, вновь можете побывать в ЗАГСе, чтобы услышать марш Мендельсона и станцевать свой свадебный танец.
Главное, обратиться в ЗАГС заблаговременно. Программа мероприятия индивидуальная и обговаривается с сотрудниками. Праздник могут провести в ту же самую дату, когда была ваша первая свадьба или можете выбрать другую, более удобную для вас.
Во время мероприятия пара обязательно расписываются в Книге регистраций торжественных событий, которая есть в каждом ЗАГСе. Молодожёнам вручают юбилейное свидетельство о заключении брака, где будет дата их чествования, а также поздравительный адрес от имени губернатора или начальника регионального управления юстиции.
А если мы регистрировались в одном городе, а сейчас живём в другом?
Ничего страшного. Эту услугу оказывают все ЗАГСы на территории Российской Федерации, так что необязательно идти именно в тот, где вы регистрировали свой брак. Главное, не забудьте взять с собой ваше свидетельство.
Сколько стоит такая услуга?
Услуга абсолютно бесплатная и сейчас она пользуется большим спросом, сообщили в Управлении юстиции Алтайского края. Чаще всего такие свадьбы повторно играют в юбилейные годы.
Так, например 29 июля в краевом Дворце бракосочетаний повторно «сыграл свадьбу» со своей женой Светланой известный алтайский политик Андрей Щукин. Таким образом пара отметила 30-летний юбилей семейной жизни.