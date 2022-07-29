Как, не разводясь, повторно сыграть свадьбу со своим супругом в ЗАГСе и насколько часто это можно делать?

Рассказываем, как нестандартно отметить годовщину со дня свадьбы

30 июля 2022, 06:34

Пара, решившая стать мужем и женой, должна узаконить свои отношения и получить соответствующий документ в ЗАГСе. Только после этого они официально считаются семьёй. Однако мало кто знает, что при желании во Дворцах бракосочетаний можно повторно сыграть свадьбу со своими же супругами. И разводиться для этого совсем не нужно. Что это за услуга и через сколько лет после первой свадьбы можно снова пройтись под марш Мендельсона, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

То есть в ЗАГСе снова проведут регистрацию брака?

Нет. Речь идёт не о повторной регистрации одного и того же брака, а о торжественной церемонии чествования юбиляров супружеской жизни. Это для тех пар, которые хотят вновь почувствовать себя молодожёнами и по-особенному отметить годовщину свадьбы. Они могут обратиться в ЗАГС и там повторно проведут праздничную церемонию. Можно ещё раз надеть свадебное платье (но это по желанию), пригласить гостей и даже свидетелей.

Через сколько лет после свадьбы такое возможно и что для этого нужно?

Здесь нет никаких ограничений, сообщили amic.ru в Управлении юстиции Алтайского края. Даже если вы прожили в браке всего один год, вновь можете побывать в ЗАГСе, чтобы услышать марш Мендельсона и станцевать свой свадебный танец.

Главное, обратиться в ЗАГС заблаговременно. Программа мероприятия индивидуальная и обговаривается с сотрудниками. Праздник могут провести в ту же самую дату, когда была ваша первая свадьба или можете выбрать другую, более удобную для вас.

Во время мероприятия пара обязательно расписываются в Книге регистраций торжественных событий, которая есть в каждом ЗАГСе. Молодожёнам вручают юбилейное свидетельство о заключении брака, где будет дата их чествования, а также поздравительный адрес от имени губернатора или начальника регионального управления юстиции.

А если мы регистрировались в одном городе, а сейчас живём в другом?

Ничего страшного. Эту услугу оказывают все ЗАГСы на территории Российской Федерации, так что необязательно идти именно в тот, где вы регистрировали свой брак. Главное, не забудьте взять с собой ваше свидетельство.

Сколько стоит такая услуга?

Услуга абсолютно бесплатная и сейчас она пользуется большим спросом, сообщили в Управлении юстиции Алтайского края. Чаще всего такие свадьбы повторно играют в юбилейные годы.

Так, например 29 июля в краевом Дворце бракосочетаний повторно «сыграл свадьбу» со своей женой Светланой известный алтайский политик Андрей Щукин. Таким образом пара отметила 30-летний юбилей семейной жизни.

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