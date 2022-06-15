На сколько подорожают тарифы на электроэнергию в Алтайском крае с 1 июля?

Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Алтайском крае будут увеличены с 1 июля, информирует региональное управление по госрегулированию цен и тарифов. На сколько теперь будем больше платить за свет, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

На сколько вырастут тарифы за электроэнергию?

Больше всего повышение ощутят на себе жители городов Алтайского края, в чьих квартирах нет электроплит, владельцы погребов и гаражных кооперативов. Для них рост составит 3,85%. Если сейчас они ещё платят по 4,5 рубля за киловатт, то с 1 июля стоимость увеличится до 4,68 руб/кВт·ч.

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Общество В Алтайском крае с 1 июля подорожает электричество

У меня дома стоит электроплита, сколько я буду платить?

Вы в более выигрышном положении: для вас стоимость электроэнергии составит 3,81 руб/кВт·ч вместо нынешних 3,67. Однако бережливость ещё никому не мешала, поэтому не забывайте выключать свет, выходя из комнаты.

Сколько будут платить за свет сельчане?

Сельское население, точно так же, как и садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, рост тарифов ощутят в одинаковой мере. Для них стоимость поднимется с 3,52 до 3,66 рубля/кВт·ч.