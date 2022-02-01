На сколько увеличили пенсии в России с 1 февраля и ждать ли доплаты за январь?
Индексации, которая была в начале года, оказалось недостаточно. Поэтому власти провели ещё одну
С 1 февраля 2022 года в России повысят пенсии. Кстати, это уже второе повышение за год. С 1 января размер пенсий уже увеличили на 5,9%. Но выяснилось, что инфляцию таким повышением перекрыть невозможно. А потому Владимир Путин распорядился пересчитать индексацию.
Рассказываем, на сколько повысили пенсии с 1 февраля, сколько это будет в рублях и положена ли пенсионерам компенсация за январь.
В смысле, повысят? В январе же уже повышали
Повышали. Это была плановая индексация, которую в правительстве рассчитали ещё год назад. Все пенсии в России увеличили на 5,9% — уровень инфляции, которого ждали по итогам 2021 года. Но на деле всё оказалось совсем не так. Годовая инфляция в стране превысила 8% (8,39%) и стало очевидно, что запланированной индексации будет недостаточно.
О том, что порядок пенсии будут пересматривать, стало известно ещё летом. На партсъезде “Единой России” Владимир Путин заявил, что уровень повышения будут “подтягивать” до фактических показателей инфляции. Уже в декабре он подтвердил эту информацию во время своей пресс-конференции.
“Правительство должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем”, — заявил Путин.
Впрочем, никаких документов на этот счёт власти до конца года так и не приняли. А потому 1 января 2022 года произошла запланированная индексация на 5,9%. О том, что пенсии нужно увеличить дополнительно, вновь вспомнили 12 января. Владимир Путин поручил правительству проработать все необходимые документы.
На сколько увеличится пенсия с 1 февраля 2022 года?
На 8,6%. Небольшой запас необходим, чтобы наверняка превысить уровень фактической инфляции, отметил Владимир Путин.
“Предлагаю так, как и говорил об этом на съезде “Единой России” летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции... На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет”, — обратился он к правительству 12 января.
Так в итоге и получилось: пенсии решили повысить на 8,6%. Соответствующий указ глава государства подписал 28 января.
А в рублях это сколько?
Однозначно сказать нельзя — всё зависит от того, какая у вас пенсия. Например, если вы получаете 15 тысяч рублей, то после повышения станете получать 16 290 рублей — на 1290 рублей больше.
В среднем размер пенсии в России после индексации составит 18 984 рубля, подсчитал глава Минтруда Антон Котяков.
“По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учётом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В 2022 году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей”, — сообщил министр.
В 2021 году пенсионеры в России получали в среднем по 18 521 рублю в месяц.
Я так и не понял, пенсии снова проиндексируют? Или пересчитают, чтобы вместо 5,9% получилось 8,6%?
Пересчитали. Соответственно, индексацию на 5,9% отменили, сразу заменив её повышением пенсий на 8,6%.
Ну в январе-то мне по-старому заплатили. Будет ли компенсация?
Да. Поскольку указ президента имеет обратную силу, пенсии за январь тоже проиндексировали заново. Поэтому всем пенсионерам положена компенсация: разница между 5,9% и 8,6% за первый месяц 2022 года.
Когда ждать денег?
Компенсацию вам должны начислить в феврале, вместе с пенсией.