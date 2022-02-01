На сколько увеличили пенсии в России с 1 февраля и ждать ли доплаты за январь?

В смысле, повысят? В январе же уже повышали

Повышали. Это была плановая индексация, которую в правительстве рассчитали ещё год назад. Все пенсии в России увеличили на 5,9% — уровень инфляции, которого ждали по итогам 2021 года. Но на деле всё оказалось совсем не так. Годовая инфляция в стране превысила 8% (8,39%) и стало очевидно, что запланированной индексации будет недостаточно.

О том, что порядок пенсии будут пересматривать, стало известно ещё летом. На партсъезде “Единой России” Владимир Путин заявил, что уровень повышения будут “подтягивать” до фактических показателей инфляции. Уже в декабре он подтвердил эту информацию во время своей пресс-конференции.

“Правительство должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем”, — заявил Путин.

Впрочем, никаких документов на этот счёт власти до конца года так и не приняли. А потому 1 января 2022 года произошла запланированная индексация на 5,9%. О том, что пенсии нужно увеличить дополнительно, вновь вспомнили 12 января. Владимир Путин поручил правительству проработать все необходимые документы.