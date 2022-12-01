На сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 декабря и сколько придётся платить за «коммуналку» в Алтайском крае?
Власти повысили расценки на коммунальные услуги второй раз за год
В России с 1 декабря внепланово повысили тарифы ЖКХ. Напомним, «коммуналка» уже дорожала с 1 июля 2022 года. Но в правительстве решили, что этого недостаточно, чтобы сохранить качество услуг и обеспечить бесперебойную работу системы ЖКХ. Поэтому во всех регионах РФ повторно подняли расценки на воду, свет, газ и отопление. Предельный уровень индексации по стране — 9%, сообщили в Минэкономразвития.
Повысили тарифы и в Алтайском крае. О том, сколько нам теперь придётся платить за «коммуналку» — в материале amic.ru
Холодная вода
В Барнауле за кубометр холодной воды теперь придётся платить 26,6 рубля. С 1 декабря тариф увеличился на 10,7%.
А вот в Бийске холодное водоснабжение подорожало сразу на 35,3%. Теперь тариф составит 27,95 рубля/куб. м.
В Рубцовске холодная вода обойдётся в 27,08 рубля за кубический метр. Рост тарифа — 6,3%.
Водоотведение
Водоотведение в Барнауле теперь будет обходиться в 23,3 рубля за кубометр.
В Бийске тариф на водоотведение — 26,96 рубля за кубический метр.
Рубцовчанам же придётся платить по 30,85 рубля за каждый куб.
Электричество
Для городского населения с электроплитами по всей территории Алтайского края тариф на электроэнергию с 1 декабря составит 4,15 рубля за кВт⋅ч. Тариф вырос на 9,2%.
Тариф для сельского населения составит 3,98 рубля за кВт⋅ч. Стоимость электроэнергии увеличилась на 8%.
Всем остальным с 1 декабря придётся платить за киловатт электроэнергии 5,10 рубля — 8,9% роста.
Природный газ
Тариф на природный газ един по всему Алтайскому краю и с 1 декабря составляет 7,58 рубля за кубометр. Стоимость увеличилась на 10%.
Что касается сжиженного газа в баллонах, то 1 кг с доставкой теперь обойдётся в 51,1 рубля.
Твёрдые коммунальные отходы (ТКО)
Для Барнаульской зоны тариф на обращение с ТКО составит 592 рубля за кубометр. Рост стоимости — 4,8%.
В Бийской зоне за каждый кубометр вывезенного мусора придётся платить 490,35 рубля (увеличение на 5,1%).
В Рубцовской зоне тариф повысили до 567,73 рубля за «куб». Рост — 1,8%.
Отопление
Тарифы на теплоснабжение уже опубликованы на сайте СГК.
Так, в Барнауле отопление станет дороже на 11%: тариф составит 2488,01 рубля за гигакалорию.
В Бийске с 1 декабря придётся платить на 12% больше — 2220,05 рубля/Гкал.
В Рубцовске отопление оказалось самым дорогим и с декабря будет стоить 2505,54 рубля/Гкал.
Горячая вода
А вот здесь точные тарифы пока неизвестны. Напомним, что цена на горячее водоснабжение состоит из двух компонентов. Тариф формируется на основе платы за холодную воду (теплоноситель) и отопление (подогрев воды).