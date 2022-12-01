На сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 декабря и сколько придётся платить за «коммуналку» в Алтайском крае?

В России с 1 декабря внепланово повысили тарифы ЖКХ. Напомним, «коммуналка» уже дорожала с 1 июля 2022 года. Но в правительстве решили, что этого недостаточно, чтобы сохранить качество услуг и обеспечить бесперебойную работу системы ЖКХ. Поэтому во всех регионах РФ повторно подняли расценки на воду, свет, газ и отопление. Предельный уровень индексации по стране — 9%, сообщили в Минэкономразвития.

Повысили тарифы и в Алтайском крае. О том, сколько нам теперь придётся платить за «коммуналку» — в материале amic.ru

Холодная вода

В Барнауле за кубометр холодной воды теперь придётся платить 26,6 рубля. С 1 декабря тариф увеличился на 10,7%.

А вот в Бийске холодное водоснабжение подорожало сразу на 35,3%. Теперь тариф составит 27,95 рубля/куб. м.

В Рубцовске холодная вода обойдётся в 27,08 рубля за кубический метр. Рост тарифа — 6,3%.

Водоотведение

Водоотведение в Барнауле теперь будет обходиться в 23,3 рубля за кубометр.

В Бийске тариф на водоотведение — 26,96 рубля за кубический метр.

Рубцовчанам же придётся платить по 30,85 рубля за каждый куб.

Электричество

Для городского населения с электроплитами по всей территории Алтайского края тариф на электроэнергию с 1 декабря составит 4,15 рубля за кВт⋅ч. Тариф вырос на 9,2%.

Тариф для сельского населения составит 3,98 рубля за кВт⋅ч. Стоимость электроэнергии увеличилась на 8%.

Всем остальным с 1 декабря придётся платить за киловатт электроэнергии 5,10 рубля — 8,9% роста.

Природный газ

Тариф на природный газ един по всему Алтайскому краю и с 1 декабря составляет 7,58 рубля за кубометр. Стоимость увеличилась на 10%.

Что касается сжиженного газа в баллонах, то 1 кг с доставкой теперь обойдётся в 51,1 рубля.

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО)

Для Барнаульской зоны тариф на обращение с ТКО составит 592 рубля за кубометр. Рост стоимости — 4,8%.

В Бийской зоне за каждый кубометр вывезенного мусора придётся платить 490,35 рубля (увеличение на 5,1%).

В Рубцовской зоне тариф повысили до 567,73 рубля за «куб». Рост — 1,8%.

Отопление

Тарифы на теплоснабжение уже опубликованы на сайте СГК.

Так, в Барнауле отопление станет дороже на 11%: тариф составит 2488,01 рубля за гигакалорию.

В Бийске с 1 декабря придётся платить на 12% больше — 2220,05 рубля/Гкал.

В Рубцовске отопление оказалось самым дорогим и с декабря будет стоить 2505,54 рубля/Гкал.

Горячая вода

А вот здесь точные тарифы пока неизвестны. Напомним, что цена на горячее водоснабжение состоит из двух компонентов. Тариф формируется на основе платы за холодную воду (теплоноситель) и отопление (подогрев воды).