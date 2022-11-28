Надевайте двое подштанников. Сколько дней продержатся аномальные морозы в Алтайском крае?

Крепкие сибирские морозы без существенных осадков будут держаться в Алтайском крае до 5 декабря включительно, и по предварительному прогнозу пока потепление не ожидается даже в начале следующей недели. Максимально в ночное время может похолодать до -38 градусов. Об этом amic.ru сообщила дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

«На предстоящей неделе регион по-прежнему будет находиться под влиянием мощного сибирского антициклона. Преобладающие ночные температуры будут колебаться от -25 до -33 градусов. Но в начале недели, 29 и 30 ноября, местами столбики термометров опустятся до -35...-38 градусов. Днём — от -15 до -20, местами выхолодит до -25 градусов», — сообщила синоптик.

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Небольшое ослабление морозов, связанное с прохождением по югу края циклона, возможно лишь днём 1-го и сутки 2 декабря. Местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью в крае составит -20...-25 градусов, по северу — до -30...-32. Днём -11...-16, по северу до -22 градусов.

«К выходным температура снова пойдёт на понижение, местами в ночное время может похолодать до -35...-38», — говорит Наталия Кобякова.

Синоптик отметила, что на прошедших выходных в крае столбики термометров опускались до -33...-39 градусов. Из тех районов, где есть метеостанции, холоднее всего было в Краснощёково. Здесь зафиксировали температурный минимум по региону: -42 градуса. В период с 21 по 28 ноября в регионе среднесуточная температура воздуха оказалась на 7-9 градусов ниже средней многолетней декадной нормы. Такие морозы стали аномальными для региона.