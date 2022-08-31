Новые правила расчёта «коммуналки». Правда ли, что долги неплательщиков теперь «повесят» на их соседей?

С сентября в России начнут по-другому рассчитывать плату за комуслуги. С 1 числа в силу вступает соответствующее постановление российского правительства. Согласно документу, теперь все общедомовые задолженности будут равномерно распределять между жильцами. Некоторые уверены, что на их плечи пытаются переложить долги злостных неплательщиков.

«Долги соседей за ЖКУ будем оплачивать мы!» — комментируют нововведение в сообществе «Подслушано Барнаул».

О том, действительно ли жильцам многоквартирных домов придётся платить за своих нерадивых соседей и что изменится из-за постановления, — в материале amic.ru.

Что за постановление вступило в силу 1 сентября?

В постановлении, опубликованном на портале правовой информации, собрано несколько поправок к актам, которые регулируют вопросы предоставления коммунальных услуг.

Некоторые положения документа лишь уточняют нынешний порядок. Например, теперь в квитанциях будет указано, что мы оплачиваем «коммуналку» за период с 25-го по 25-е число. Раньше в документах писали, что расчёт ведут «за календарный месяц», из-за чего возникала путаница.

Кроме того, теперь в платёжке отдельной строчкой будут прописывать сумму за общедомовое водоотведение. Раньше эту статью расходов включали в содержание дома.

Но главное изменение касается системы оплаты общедомовых нужд.

Что изменится в оплате ЖКХ с сентября?

Поменяется формула оплаты содержания общего имущества в многоквартирном доме. В квитанциях эти расходы указаны как «КР на СОИ» и «ОДН».

Из документа следует, что теперь любые общедомовые расходы будут равномерно перераспределять между всеми жителями дома. Соответственно, если кто-то не оплачивает общедомовые нужды, за него это придётся делать соседям.

Это изменение и стало причиной паники в соцсетях. Люди опасаются, что они будут вынуждены оплачивать все долги, которые накопили их соседи-неплательщики.

А как мы платим за общедомовые нужды сейчас?

Сейчас собственники квартир платят за ОДН по нормативам, которые утверждены в каждом регионе. Обычно сумму рассчитывают исходя из площади жилья и количества проживающих. Больше норматива управляющие компании потребовать с жителей не могут.

При этом если собранных за ОДН платежей оказывается недостаточно, чтобы заплатить по общедомовым счётчикам, УК должна покрывать разницу из своего кармана.

С сентября же управляющие компании смогут на законном основании «раскидывать» всю недостающую сумму на самих потребителей и требовать деньги с них.

То есть теперь мне придётся гасить долги за своих соседей-неплательщиков?

Оплачивать их личные долги — точно нет. Отдельная плата за коммунальные услуги для каждой квартиры — это индивидуальная ответственность каждого собственника. Перекладывать её на других никто не имеет права. За это точно можно не переживать.

А вот услуги для нежилых помещений, которые ресурсоснабжающая организация предоставляет дому целиком, будут перераспределять. Соответственно, тут честным плательщикам действительно придётся «отдуваться» за тех, кто накопил долги. По крайней мере, так следует из постановления.

Теперь все УК в России обязаны отдельно выделять в платёжках сумму, которую вы должны заплатить за себя, и сумму за общедомовые нужды.

Важно: нововведение позволит перераспределять долги только за те услуги, для которых установлен общедомовой счётчик. Приборы учёта можно установить на горячую и холодную воду, электричество и газ. Впрочем, далеко не в каждом доме есть техническая возможность их поставить.

Зачем порядок расчёта вообще решили поменять?

Об этом власти ничего не говорят. Но эксперты полагают, что цель изменений — сократить долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Об этом в беседе с LIFE рассказал старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

«Возможно, что идея нового способа взимания платежей за ОДН преследует своей целью снижение задолженности управляющих компаний перед поставщиками ресурсов, а также стимулирование жильцов активно следить за платежами своих соседей», — цитирует его издание.

Также специалисты считают, что нововведение станет стимулом для многих УК установить общедомовые приборы учёта на все возможные ресурсы. Только так жильцы смогут контролировать, кто сколько расходует и кто сколько должен.

Станем ли мы платить больше по новым расчётам?

Пока ничего непонятно. У экспертов нет единого представления о том, как будет работать новая система расчёта. Строительный эксперт Александр Анохин полагает, что увеличатся расходы на отопление.

«С большой долей вероятности основные раскидывания доначислений могут быть связаны с оплатой отопления. Ведь в значительной части многоквартирных домов в РФ счётчики тепла в квартирах не предусмотрены конструктивно, а это значит, что все теплопотери дома теперь являются общими для всех собственников. Например, если в доме, где есть только общедомовой теплосчётчик, кто-то всю зиму будет жить с включёнными на полную мощность батареями центрального отопления, но при этом с открытыми окнами, то это однозначно повысит коммунальные расходы соседей, так как УК на законных основаниях распределит сверхнормативное потребление на всех потребителей», — цитирует эксперта LIFE.

Похожее мнение в беседе с журналистами LIFE высказал и гендиректор строительной компании «Спецстрой-М» Александр Головин. Но он считает, что под угрозой окажутся старые многоквартирные дома.

«Скорее всего, проблемы могут возникнуть у владельцев квартир в старом жилищном фонде, это связано с тем, что новые правила предусматривают отдельную плату за каждый вид ресурса. А если индивидуальные приборы учёта установлены не во всех квартирах либо не на все ресурсы, то рассчитать потребление каждого не представляется возможным. В принципе, для нивелирования подобных ситуаций и вводились предельные нормативы», — объяснил он изданию.

Когда рассчитывать плату за отопления начнут по-новому?

С 1 января 2023 года. Несмотря на то, что постановление вступило в силу 1 сентября, перерасчёт по ОДН можно будет провести лишь в первом квартале следующего года.

Я так ничего и не понял. Что в итоге изменится-то?

Мы и сами не очень поняли. Да что там, даже эксперты пока не уверены, как именно будет работать новая система расчёта «коммуналки».

Чтобы получить разъяснения, amic.ru обратился в БГЭС. Мы опубликуем подробности, как только их получим.

Есть ли шанс, что власти откажутся от затеи?

Это вряд ли. Но, возможно, к постановлению в ближайшее время выпустят несколько дополнительных актов. Такой сценарий допускает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

«Несмотря на то, что новый порядок расчётов юридически вступает в силу с 1 сентября, фактически начислять плату по новому регламенту коммунальщики смогут не ранее следующего года, ведь в законе процедура перерасчёта ОДН предусмотрена в первом квартале 2023 года. Возможно, до этого времени правительство примет дополнительные нормативные акты, которые избавят добросовестных плательщиков от лишних платежей», — передаёт его слова LIFE.

Юрист подчеркнул, что перевод чужого долга противоречит статье 391 Гражданского кодекса РФ. Поэтому эксперт считает, что правила могут доработать.