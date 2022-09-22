Освобождение или каникулы? Что будет с кредитами и ипотеками россиян, которые подлежат мобилизации

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию с 21 сентября 2022 года. Теперь все запасники, у которых есть военная специальность и боевой опыт, подлежат призыву на службу. Один из самых серьёзных вопросов, который возник у россиян, — что делать с кредитами и ипотеками. В Госдуме уже поспешили заявить, что платить всё равно придётся — из получки. Впрочем, позднее и Центробанк опубликовал другие рекомендации, и в парламенте задумались над поправками.

Рассказываем, могут ли мобилизованному дать отсрочку от платежей по кредитам и ипотеке или вообще полностью его освободить.

Должен ли я продолжать платить кредиты и ипотеки, если меня призывают в армию?

Да. Мобилизация не освобождает россиян от кредитных обязательств. Об этом 21 сентября рассказал депутат Госдумы и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Он пояснил журналистам, что мобилизованным всё равно придётся оплачивать ипотеку.

«Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — сказал Картаполов журналистам Life.

Впрочем, уже к вечеру того же дня ряд предложений подготовили и в ЦБ, и в Госдуме. Поэтому есть вероятность, что платить ипотеку всё же не придётся.

Могут ли мне предоставить кредитные каникулы?

Да. 21 сентября Центробанк опубликовал официальные рекомендации для всех российских банков. Ведомство попросило кредитные организации идти навстречу мобилизованным заёмщикам. А именно:

— предоставлять по требованию кредитные каникулы;

— не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени);

— не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств;

— не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Кроме того, банкам рекомендовано разработать программы реструктуризации кредитов для мобилизованных. Всё это ни в коем случае не должно портить кредитную историю заёмщика, настаивают в ЦБ. Рекомендации касаются всех видов кредитов.

Что делать, если банк откажет в предоставлении кредитных каникул?

Пока такое возможно. То, что опубликовал Центробанк, — лишь рекомендации. Но из сообщения ЦБ следует, что скоро эти нормы будут закреплены на законодательном уровне. Тогда вам будут обязаны предоставить кредитные каникулы.

Правда ли, что мобилизованных могут полностью освободить от обязательств по ипотеке?

Такая вероятность есть. В Госдуму планируют внести законопроект, по которому оплачивать ипотеку вместо мобилизованных россиян будет государство. Об этом журналистам рассказал первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооружённые силы РФ, государство возьмёт на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», — сообщил он ТАСС.

Пока подробностей законопроекта известно немного. Кошелев лишь добавил, что мера должна распространяться на всё время, пока мобилизованный пребывает в армии.

Когда станет известно, одобрят ли законопроект?

Пока нет информации о том, когда закон об освобождении от оплаты ипотеки могут принять. На данный момент неизвестно, примут ли его вообще. Кошелев лишь сообщил, что внесёт законопроект в Госдуму до конца этой недели.

Так что новостей стоит ждать в ближайшее время.