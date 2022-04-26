Отключат ли в Барнауле горячую воду из-за ремонта моста на Новом рынке

Масштабная реконструкция путепровода на проспекте Ленина в Барнауле начнётся в конце мая 2022 года. Горожане опасаются, что с этого момента город встанет в огромных пробках. Но мало кто знает, что работы на путепроводе затронут и две тепломагистрали, которые пролегают рядом с мостом и ведут от Барнаульской ТЭЦ-2 в центр города. Эти магистрали тоже придётся реконструировать, сообщили в СГК. Рассказываем, ждать ли барнаульцам этим летом не только транспортного коллапса, но и перебоев с горячей водой и отоплением.

Как связаны ремонт моста и горячая вода в центре Барнаула?

Как пояснили в Сибирской генерирующей компании, дело в том, что две тепломагистрали (М-21 и М-22), а также отрезок квартальной теплосети пролегают в границах участка реконструкции путепровода на Новом рынке.



Во время ремонта моста придётся реконструировать и эти теплосети. Работы будут идти параллельно.



В СГК пояснили, что ответственность за их выполнение будет нести одна подрядная организация, которую выбирает администрация города.

А смогут ли дорожники качественно выполнить работы на трубопроводе?

В СГК отмечают, что специалисты компании принимали участие в подготовке проекта по замене тепловых магистралей. И они же будут контролировать все этапы и качество работ.

А много домов получают тепло и горячую воду от этих тепломагистралей?

Тепло от ТЭЦ-2 по трубопроводам получают 35 тысяч барнаульцев, а это 568 домов, социальных учреждений и административных зданий, сообщили в СГК.

Получается, что ни горячей воды, ни отопления на период ремонта моста у этих барнаульцев не будет?

Не совсем так. Как сообщили в пресс-службе СГК, на период ремонтных работ дома переподключат к контуру ТЭЦ-3, чтобы горячая вода людям поступала.



Но периодически горячую воду в этом районе всё же отключать будут, признают в пресс-службе СГК.



Самое длительное отключение произойдёт уже в мае — с 11 по 23 число. Правда, связано оно не с реконструкцией моста, а с гидравлическими испытаниями.



«В дальнейшем отключения воды также могут потребоваться — чтобы врезать временные трубопроводы и для ввода в эксплуатацию новых сетей, — но они будут краткосрочными», — пояснили в компании.

И сколько времени понадобится на работы на теплосетях? Тоже два года?

Нет. Как уточнили в СГК, для перестройки теплосетей в этом микрорайоне отведено всего одно лето. То есть к началу отопительного сезона 2022-2023 года магистральная теплосеть уже должна быть готова.