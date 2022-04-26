Отключат ли в Барнауле горячую воду из-за ремонта моста на Новом рынке
Мало кто знает, что работы на путепроводе затронут и две тепломагистрали, которые пролегают рядом с мостом
Масштабная реконструкция путепровода на проспекте Ленина в Барнауле начнётся в конце мая 2022 года. Горожане опасаются, что с этого момента город встанет в огромных пробках. Но мало кто знает, что работы на путепроводе затронут и две тепломагистрали, которые пролегают рядом с мостом и ведут от Барнаульской ТЭЦ-2 в центр города. Эти магистрали тоже придётся реконструировать, сообщили в СГК. Рассказываем, ждать ли барнаульцам этим летом не только транспортного коллапса, но и перебоев с горячей водой и отоплением.
Как связаны ремонт моста и горячая вода в центре Барнаула?
Как пояснили в Сибирской генерирующей компании, дело в том, что две тепломагистрали (М-21 и М-22), а также отрезок квартальной теплосети пролегают в границах участка реконструкции путепровода на Новом рынке.
Во время ремонта моста придётся реконструировать и эти теплосети. Работы будут идти параллельно.
В СГК пояснили, что ответственность за их выполнение будет нести одна подрядная организация, которую выбирает администрация города.
А смогут ли дорожники качественно выполнить работы на трубопроводе?
В СГК отмечают, что специалисты компании принимали участие в подготовке проекта по замене тепловых магистралей. И они же будут контролировать все этапы и качество работ.
А много домов получают тепло и горячую воду от этих тепломагистралей?
Тепло от ТЭЦ-2 по трубопроводам получают 35 тысяч барнаульцев, а это 568 домов, социальных учреждений и административных зданий, сообщили в СГК.
Получается, что ни горячей воды, ни отопления на период ремонта моста у этих барнаульцев не будет?
Не совсем так. Как сообщили в пресс-службе СГК, на период ремонтных работ дома переподключат к контуру ТЭЦ-3, чтобы горячая вода людям поступала.
Но периодически горячую воду в этом районе всё же отключать будут, признают в пресс-службе СГК.
Самое длительное отключение произойдёт уже в мае — с 11 по 23 число. Правда, связано оно не с реконструкцией моста, а с гидравлическими испытаниями.
«В дальнейшем отключения воды также могут потребоваться — чтобы врезать временные трубопроводы и для ввода в эксплуатацию новых сетей, — но они будут краткосрочными», — пояснили в компании.
И сколько времени понадобится на работы на теплосетях? Тоже два года?
Нет. Как уточнили в СГК, для перестройки теплосетей в этом микрорайоне отведено всего одно лето. То есть к началу отопительного сезона 2022-2023 года магистральная теплосеть уже должна быть готова.
А что именно собираются сделать на тепломагистралях?
За четыре месяца рабочим предстоит реконструировать около 590 метров трубопроводов. В том числе 106 метров диаметром 1000 мм, 253 метра диаметром 700 мм, 107 — 600 мм, 121 метр — 300 мм. В СГК сообщили, что прокладывать трубы будут в специальных футлярах, — это требование нормативов при пересечении коммуникациями железнодорожных путей. Футляров таких нужно будет смонтировать 257 метров диаметром от 1620 мм до 820 мм.
Кроме того, на одном из участков тепломагистрали, где диаметр трубопроводов составляет 1000 мм, смонтируют временный П-образный компенсатор — такая своеобразная арка из трубы. Он нужен, чтобы организовать проезд для технологического транспорта к площадке, где будут монтироваться опоры моста. После завершения реконструкции путепровода подрядная организация его демонтирует. Этот этап работ запланирован на лето 2023 года.