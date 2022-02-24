"Ответ будет таким, какого не было в истории". Чем Путин объяснил военную операцию в Донбассе?

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, так Россия ответила на просьбы ДНР и ЛНР о военной поддержке в конфликте с Украиной. Президент подчеркнул, что эта вынужденная мера, к которой наше государство подтолкнули страны-оппоненты. Украинских военных он призвал сложить оружие, а Западу пригрозил жёстким ответом, если кто-то попытается помешать России.

О том, что сказал Путин в своём обращении и чем объяснил военную операцию в Донбассе, — в материале amic.ru.

Не нападение, а защита

По словам Владимира Путина, цель военной операции — защита жителей Донбасса, которые “на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

“Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации”, — отметил Путин.

О подробностях и сроках военной операции Путин не сообщил. Но он подчеркнул, что у России нет цели оккупировать украинскую территорию. По его словам, силой украинцам ничего навязывать не будут, но у жителей должна быть свобода выбора, при каком режиме жить. Президент уверен, что правда и справедливость на стороне России.

При этом наша страна не допустит появления у соседнего государства ядерного оружия, отметил президент. Он также подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий, а “все необходимые решения уже приняты”.

Отдельно глава России обратился к украинским военным. Их он призвал немедленно сложить оружие и идти домой. “Вы давали присягу народу, а не хунте”, — заявил президент.

По его мнению, вся ответственность за возможное кровопролитие будет лежать на украинских властях.

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“Империя лжи”

При этом российскую спецоперацию Владимир Путин назвал самозащитой “от тех, кто взял Украину в заложники”. В очередной раз глава государства напомнил, что НАТО не выполнил своих обещаний о нерасширении на восток.

“Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам”, — рассказал Путин.

По его словам, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с Западом о гарантиях своей безопасности, но в ответ получила лишь циничные обман и враньё, давление и шантаж.

“Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться, так оно и есть”, — сказал Путин.

Действия НАТО последних лет президент сравнил с военной машиной, которая уже вплотную подобралась к границам России.

“Ответ будет таким, какого не было в вашей истории”

Отдельно Владимир Путин обратился к тем, “у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события”. По словам президента, в случае попытки вмешаться в дела России извне ответ будет жёстким.

“Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан”, — подчеркнул Путин.

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О поддержке россиян

Владимир Путин не сомневается, что российские военные выполнят свой долг профессионально и мужественно. Президент выразил надежду, что все россияне (жители, политики, чиновники и бизнесмены) поддержат его решение.

“Силы нужны всегда, но они могут быть разного качества. В основе политики империи лжи, о которой я говорил в начале своего выступления, прежде всего, лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть, ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила — в справедливости и правде, которые на нашей стороне”, — пояснил глава государства.

Судьба России в надёжных руках народа, а все цели будут достигнуты, уверен президент.