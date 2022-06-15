Правда ли, что компания IKEA окончательно уходит из России?

Шведская компания IKEA объявила, что «значительно сократит» свой бизнес в России. Об этом 15 июня сообщило издание РИА Новости с ссылкой на российское представительство предприятия. Там заявили, что «сокращение» коснется не только розничных магазинов, но и фабрик. Кроме того, многих сотрудников ждет увольнение.

О том, что это означает заявление мирового мебельного гиганта, как он сократит бизнес и можно ли считать, что IKEA уходит из России — в материале amic.ru.

Правда ли, что IKEA уходит из России? Да. Хотя в самой компании напрямую об этом не говорят. В российском представительстве международного гиганта это называют «сокращением бизнеса в России. «Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — цитирует сообщение РИА Новости. Но по тому, как компания решила сокращать бизнес, ясно — это полноценный уход из страны. Производственная группа IKEA-Industry продаст все свои фабрики в России. Они находятся в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и Красной Поляне (Кировская область). Сейчас компания занимается поиском покупателей. Кроме того, IKEA сократит своих сотрудников на производстве, а все остатки на складах будут распроданы.

Почему компания решила покинуть нашу страну? В IKEA это объяснили нарушением логистических цепочек. Там подчеркнули, что это «трудное, но необходимое решение». «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась», — говорится в сообщении. Впрочем, причины могут быть и иными. Напомним, розничные магазины IKEA закрылись 4 марта 2022 года. Тогда об уходе из России объявило множество иностранных компаний.

Что будет с розничными магазинами компании? Они так и остаются закрытыми. Считается, что розничная деятельность шведской компании на территории РФ остановлена временно. Откроются магазины или нет, до сих пор неизвестно. Но в IKEA сообщили, что в связи с простоем сократят часть сотрудников розничного сектора.

А как же сотрудники? Их уволят? Да. Напомним, в марте IKEA сообщила, что будет выполнять финансовые обязательства перед сотрудниками до 31 августа 2022 года. Как стало известно теперь, по истечении этого срока большая часть сотрудников будет уволена.

Что будет с людьми, которых сократят из IKEA? В компании заверили, что выплатят уволенным сотрудникам компенсацию в виде зарплаты за семь месяцев, а также помогут с трудоустройством. По крайней мере, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он также не сомневается, что все эти люди без проблем найдут новую работу. «Все высвобождающиеся сотрудники — специалисты высокого уровня, которые будут востребованы на рынке», — подчеркнул Евтухов. Он также заверил, что за соблюдением прав сотрудников будут тщательно следить Минтруд и Генпрокуратура.

Хоть что-то от IKEA останется в России? Да. Торговые центры «Мега», которые принадлежат компании IKEA, продолжат работу в городах России.