Правда ли, что компания IKEA окончательно уходит из России?

Предприятие объявило о «сокращении масштабов бизнеса» в нашей стране. Что это значит?

15 июня 2022, 19:10

Шведская компания IKEA объявила, что «значительно сократит» свой бизнес в России. Об этом 15 июня сообщило издание РИА Новости с ссылкой на российское представительство предприятия. Там заявили, что «сокращение» коснется не только розничных магазинов, но и фабрик. Кроме того, многих сотрудников ждет увольнение.

О том, что это означает заявление мирового мебельного гиганта, как он сократит бизнес и можно ли считать, что IKEA уходит из России — в материале amic.ru.

  1. Правда ли, что IKEA уходит из России?

    Да. Хотя в самой компании напрямую об этом не говорят. В российском представительстве международного гиганта это называют «сокращением бизнеса в России.

    «Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — цитирует сообщение РИА Новости.

    Но по тому, как компания решила сокращать бизнес, ясно — это полноценный уход из страны. Производственная группа IKEA-Industry продаст все свои фабрики в России. Они находятся в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и Красной Поляне (Кировская область).

    Сейчас компания занимается поиском покупателей.

    Кроме того, IKEA сократит своих сотрудников на производстве, а все остатки на складах будут распроданы.

  2. Почему компания решила покинуть нашу страну?

    В IKEA это объяснили нарушением логистических цепочек. Там подчеркнули, что это «трудное, но необходимое решение».

    «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась», — говорится в сообщении.

    Впрочем, причины могут быть и иными. Напомним, розничные магазины IKEA закрылись 4 марта 2022 года. Тогда об уходе из России объявило множество иностранных компаний.

  3. Что будет с розничными магазинами компании?

    Они так и остаются закрытыми. Считается, что розничная деятельность шведской компании на территории РФ остановлена временно. Откроются магазины или нет, до сих пор неизвестно. Но в IKEA сообщили, что в связи с простоем сократят часть сотрудников розничного сектора.

  4. А как же сотрудники? Их уволят?

    Да. Напомним, в марте IKEA сообщила, что будет выполнять финансовые обязательства перед сотрудниками до 31 августа 2022 года. Как стало известно теперь, по истечении этого срока большая часть сотрудников будет уволена.

  5. Что будет с людьми, которых сократят из IKEA?

    В компании заверили, что выплатят уволенным сотрудникам компенсацию в виде зарплаты за семь месяцев, а также помогут с трудоустройством. По крайней мере, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он также не сомневается, что все эти люди без проблем найдут новую работу.

    «Все высвобождающиеся сотрудники — специалисты высокого уровня, которые будут востребованы на рынке», — подчеркнул Евтухов.

    Он также заверил, что за соблюдением прав сотрудников будут тщательно следить Минтруд и Генпрокуратура.

  6. Хоть что-то от IKEA останется в России?

    Да. Торговые центры «Мега», которые принадлежат компании IKEA, продолжат работу в городах России.

  7. Как на уход IKEA отреагировали российские власти?

    Пока оценить результат такого решения трудно. В Минпромторге РФ сообщили, что с IKEA работали 30 крупных и огромное количество мелких российских поставщиков предметов мебели, текстиля, интерьера. В ведомстве считают, что после ухода шведского гиганта все эти предприятия смогут выпускать продукцию под собственными брендами.

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