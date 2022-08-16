Правда ли, что семьям с детьми выплатят по 21 тысяче рублей к 1 сентября 2022 года?

Предложение ввести ежегодные выплаты школьникам на подготовку к школе прозвучало в Госдуме РФ. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Причём деньги предлагают выплачивать немаленькие: большинству — по 21 тысяче рублей, а некоторым — ещё больше.

Рассказываем, что известно о предложении и стоит ли ждать выплат в 2022 году.

Правда ли, что школьникам будут платить по 21 тысяче рублей на подготовку к школе?

Увы, пока нет. Это лишь законопроект, который справедливороссы внесли в Госдуму. Документ пока не прошёл ни одного чтения, так что никакой силы не имеет.

Пока вопрос о выплатах лишь на уровне обсуждений.

Кому должны быть положены выплаты?

По задумке законотворцев, выплаты должны быть положены не только школьникам, но и студентам.

«... Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ», — гласит текст документа, который есть в распоряжении ТАСС.

При этом выплата семьям с детьми от 6 до 18 лет должна составлять 21,8 тысячи рублей. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, один из авторов инициативы.

Малоимущие семьи, по её словам, должны получать ещё больше — 34,6 тысячи рублей.

Наконец, малоимущим студентам предлагается выплачивать по 23,2 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, выплаты должны быть ежегодными и осуществляться к 1 сентября.

То есть к 1 сентября 2022 года денег ждать не стоит?

Судя по всему, нет. До 1 сентября осталось всего две недели, а законопроект ещё даже не рассматривали в первом чтении. Так что все эти рассуждения больше касаются будущего, а не настоящего.

А как же выплаты по 10 тысяч рублей, которые были в прошлом году? Их семьи получат?

Судя по всему, их тоже не будет. Эти единовременные выплаты в 2020 и 2021 годах выплачивали по поручению Владимира Путина. Деньги родители школьников получали в начале августа. Сейчас уже середина месяца, а о каких-либо спецвыплатах не было даже новостей. Да и Владимир Путин подобных заявлений не делал.

Есть ли шанс, что законопроект примут?

Вероятность, конечно, есть. Но о каких-либо шансах пока рассуждать очень рано. Нужно, чтобы прошло хотя бы первое чтение.

Впрочем, есть и сигналы, что появление новых выплат на подготовку к школе маловероятно. Например, недавно депутат ГД Светлана Бессараб заявила, что допвыплаты к школе пока не нужны. Мол, в 2022 году их заменили другими пособиями. Впрочем, тогда она говорила о выплатах по 10 тысяч рублей. Но суть от этого не меняется.

Какими пособиями власти заменили выплаты на подготовку к школе?

Депутат имела в виду ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно. Такая мера поддержки появилась весной 2022 года по поручению Владимира Путина.

Это пособие положено малоимущим семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Каждый ребёнок из такой семьи, в зависимости от обстоятельств, может рассчитывать на 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума ежемесячно.