Правда ли, что в Камне-на-Оби произошла вспышка холеры?

Жители Камня-на-Оби на протяжении последней недели получают в мессенджерах сообщения о том, что в городе произошла вспышка холеры. Людям рекомендуют пить только кипячёную или бутилированную воду, а также сделать запас необходимых лекарств. Действительно ли в Алтайском крае есть случаи заболевания холерой и что делать, чтобы себя обезопасить, разбирался amic.ru.

Какие сообщения получают про холеру жители Камня-на-Оби?

В пересылаемых сообщениях неизвестные источники утверждают, что в городе произошла вспышка холеры. Пишут, что в Камне-на-Оби уже выявили несколько заболевших, к счастью, люди болеют в лёгкой форме. Но якобы на случай ухудшения ситуации уже даже развернули госпиталь.

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Информаторы напоминают, что о возможной вспышке холеры на самом высоком уровне говорила ещё в конце апреля главный санитарный врач Анна Попова. К 1 июня Роспотребнадзор предписал своим постановлением усилить меры профилактики опасной инфекции: подготовить госпитали, лаборатории и другие медучреждения к «проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных холерой».

В сообщениях просят не поддаваться панике, пить только кипячёную воду, а также приобрести в аптеке препараты для регидратации и дезинтоксикации.

Что говорят власти?

Как ответили amic.ru в краевом Минздраве, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили информацию и опровергли её. Такие фейки, как уточнили в ведомстве, распространяются сейчас по всей России.

«В муниципальных чатах Алтайского края распространяется фейк о возможной биологической провокации. <...> Подобные сообщения — фейк. Эпидемиологическая обстановка в регионе благополучная и стабильная. Меры, описанные в официальном постановлении, ежегодны. Они не связаны с международной обстановкой. Профилактические меры включают оценку готовности медучреждений (госпитальная база, лаборатории) и объектов Роспотребнадзора. Каждый год с июля по август производятся пробы воды для дальнейшего анализа», — говорится в ответе на запрос.

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Отметим, что в целом ежегодно ВОЗ регистрирует около 300 тысяч заражений холерой во всём мире и порядка 20-30 тысяч смертей. В России в последние годы были единичные случаи. Но в этом году наша страна оказалась в особой ситуации, когда риски распространения опасной инфекции растут, писала «КП».

Чем опасна холера и как ею можно заразиться?

Холера — это острая кишечная инфекция, встречающаяся только у людей. Её вызывают холерные вибрионы, которые очень хорошо сохраняются в воде. Заразиться ею можно, например, попив воды, куда попала инфекция, почистив зубы или вымыв ею фрукты или овощи. «Подцепить» холеру можно и на речке при заглатывании воды во время купания. Серьёзные вспышки заболевания возможны при попадании холеры в источники водоснабжения.

С момента заражения до первых признаков заболевания может пройти от 2-10 часов до пяти суток. К симптомам холеры относятся: головная боль, сухость во рту, головокружение, тошнота, рвота, жидкий стул. Температура при этом остаётся на уровне нормы. Самую большую опасность при этой болезни представляет обезвоживание организма. Он стремительно теряет жидкость, появляются судороги.

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В случае заболевания нужно обратиться за медицинской помощью и с первых часов начать бороться с обезвоживанием. Можно использовать по инструкции «Регидрон» или «Цитраглюкосолан», либо обычную подсоленную кипяченую или минеральную воду. В час нужно выпивать не менее литра жидкости.

Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, а также продукты питания. Воду лучше брать бутилированную либо кипятить водопроводную, но не менее минуты.