Правда ли, что в России закончилась частичная мобилизация?

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с важным заявлением по поводу частичной мобилизации. Он доложил президенту Владимиру Путину, что установленное задание в 300 тысяч призывников уже выполнено. Новый мобилизационный план вводить не планируют, подчеркнул глава Минобороны.

Значит ли это, что частичная мобилизация в России официально завершена? Об этом — в материале amic.ru.

Правда ли, что частичная мобилизация в России закончилась?

И да, и нет. С одной стороны, министр обороны Сергей Шойгу действительно заявил в беседе с Путиным, что все мобилизационные мероприятия уже прекращены.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено», — доложил он президенту 28 октября.

31 октября представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Шойгу поручил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

«В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», — говорится в сообщении Минобороны.

С другой стороны, официально о завершении частичной мобилизации в России пока не объявлено.

Будет ли новая волна частичной мобилизации в России?

Сергей Шойгу заявил, что не будет. По его словам, никаких дополнительных мобилизационных заданий в будущем не планируется.

Будут ли военкоматы проводить донабор в рамках частичной мобилизации?

В дальнейшем российские войска будут доукомплектовывать только за счёт добровольцев и служащих по контракту, сообщил министр обороны.

Есть ли указ президента о том, что частичная мобилизация отменяется?

Нет. Указ о проведении в России частичной мобилизации, подписанный Путиным 21 сентября 2022 года, пока не отменён. Новых указов президент тоже не подписывал.

Так что официально считается, что частичная мобилизация пока продолжается.

Когда ждать указа главы государства, отменяющего призыв из запаса, пока не сообщается.

Что говорят в Кремле по поводу завершения частичной мобилизации?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не сообщил, стоит ли ждать официального документа, отменяющего частичную мобилизацию.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — ответил он журналистам.

При этом россиянам он посоветовал ориентироваться на слова Сергея Шойгу, объявившего о завершении всех мобилизационных мероприятий.

Сколько человек призвали на военную службу?

Из доклада Сергея Шойгу следует, что в рамках частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, которые и планировали. Министр обороны также немного рассказал, кого именно мобилизовали в армию.

«Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сообщил он Путину.

Сколько человек уже отправили в зону проведения СВО?

82 тысячи человек уже завершили обучение и отправились в зону проведения спецоперации, сообщил Шойгу. По его словам, половина из них уже действует в составе подразделений.

Ещё 218 тысяч мобилизованных пока проходят подготовку.

Новости

Вопрос дня Сколько будут получать мобилизованные россияне с 1 ноября 2022 года?

Могут ли мне прислать повестку, несмотря на завершение частичной мобилизации?

Если ориентироваться на заявление Минобороны, то не могут.

«Подготовка и вручение повесток прекращаются», — говорится в сообщении ведомства.

Военкоматы же возвращаются к штатному режиму работы. Так что повестки в рамках частичной мобилизации больше присылать не должны.