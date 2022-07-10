Рыба и чай с печеньками. Какие продукты подорожали в Алтайском крае в июне 2022 года?

Многие социально значимые продукты за последний месяц заметно подешевели на прилавках алтайских магазинах. Особенно ощутимо упали в цене гречка и сахар, которые весной 2022 года дорожали взрывными темпами. Стали меньше стоить и овощи, поскольку начался летний сезон.

Тем не менее некоторые продукты, наоборот, продолжают дорожать. О том, какие именно продукты выросли в цене в Алтайском крае в июне 2022 года, — в материале amic.ru.

Колбаса и сосиски

В течение июня 2022 года на Алтае незначительно подорожали сосиски. По данным Алтайкрайстата, средняя цена килограмма к 1 июля составила 445,04 рубля за килограмм. Хотя ещё месяц то же количество продукта обходилось алтайским потребителям в среднем в 440,90 рубля. Цена выросла на один процент.

Стала дороже стоить и варёная колбаса. Вместо 430,54 рубля, которые мы в среднем отдавали за килограмм в конце мая, цена теперь составляет 444,43 рубля.

Детское питание

Подросло в цене и детское питание. Так, мясные консервы для детей за месяц подорожали на 3%. Ещё в мае килограмм продукта на Алтае в среднем оценивали в 956,65 рубля. Теперь стоимость, согласно данным Алтайкрайстата, равна 986,86 рубля.

Сухие молочные смеси для детского питания тоже подорожали. Сейчас цена за килограмм составляет 981 рубль, хотя ещё месяцем ранее тот же объём обходился в 942,18 рубля.

Новости

Инфографика Как дешевеют продукты в Алтайском крае после бешеного скачка цен? Инфографика

Масло и маргарин

Если вы сомневаетесь, что добавить в выпечку — масло или маргарин, — не переживайте: подорожало всё.

Сливочное масло, по данным за 1 июля, в среднем стоит 727,27 рубля. Хотя ещё 27 мая стоимость килограмма составляла 714 рублей. За месяц продукт стал дороже на 1,8%.

Маргарин же подорожал примерно на 7 рублей. Вместо 221,76 рубля за килограмм цена теперь составляет 228,30 рубля.

Сыр и творог

Сыры в алтайских магазинах за месяц подорожали примерно на 1,7%. 27 мая килограмм стоил 678,13 рубля, а в начале июля — 689,64 рубля.

Творог вырос в стоимости на 16 рублей. Средняя цена составляет 419,58 рубля вместо 403,70 рубля, которые были месяц назад.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло в Алтайском крае пока и не думает дешеветь. Напомним, с февраля 2022 года, когда литр оценивали в среднем в 122 рубля, цена успела перевалить за 140 рублей. Пока продукт лишь дорожает. К 1 июля стоимость составляет 143,17 рубля, хотя в конце мая была равна 141,54 рубля.

Чай и вкусности к нему

Попить чаю теперь тоже чуть дороже, чем месяц назад.

Чёрный байховый чай, пусть и очень незначительно, но вырос в цене. Она сейчас составляет 1112,88 рубля за килограмм вместо прежних 1096,57 рубля.

Мягкие глазированные конфеты (уж не знаем, как Алтайкрайстат подсчитывает среднюю стоимость) в конце мая обходились в 397,70 рубля за килограмм, а теперь — 415,32 рубля. Подорожание за месяц — 4,4%.

Стало дороже и печенье. Килограмм в алтайских магазинах стоит в среднем 209 рублей, хотя месяцем ранее было 204 рубля.

Рыба

Мороженая неразделанная рыба за прошедший месяц подорожала на три рубля. Сейчас средняя цена за килограмм — 179,56 рубля. В мае тот же объём обходился примерно в 176,12 рубля.

Новости

Инфографика Капуста по 90 и гречка по 120. Как подорожали продукты на Алтае за последние два месяца?

Рис

Если вы решили добавить к подорожавшей рыбе рис и сделать роллы, плохие новости — крупа тоже подорожала на три рубля. Килограмм шлифованной крупы в Алтайском крае продают в среднем за 108,84 рубля. Ещё месяц назад тот же объём риса обходился в 105,70 рубля.

Новости

Экономика Плов только по праздникам? Средняя цена за килограмм риса в Алтайском крае превысила сто рублей

Картофель

А вот картошка на Алтае за месяц подорожала существенно. Сейчас килограмм в среднем обходится в 60,47 рубля. Хотя ещё месяцем ранее цена составляла 51 рубль. Почти девять рублей подорожания — это +18% только за июнь.

Яблоки

Наконец, серьёзно подросли в цене яблоки — на 6%. Вместо 146,22 рубля за килограмм, которые мы в среднем платили в конце мая, теперь придётся отдавать не меньше 155 рублей.