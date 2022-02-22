Штраф за езду без техосмотра. Сколько он составит и кого будут наказывать с 1 марта?

Новый штраф для автомобилистов появится в России с 1 марта 2022 года. Теперь рублём будут наказывать тех, кто ездит без диагностической карты. Нововведение должно было стать финальной точкой в масштабной реформе техосмотра в России. Но вышло всё совсем иначе: техосмотр для большинства водителей отменили вовсе. Хотя от штрафа власти не отказались.

Рассказываем, кого теперь будут наказывать за езду без диагностической карты, сколько придётся заплатить, а кому вообще не стоит об этом переживать.

Что за штраф введут для водителей с 1 марта? Изменения коснутся ст. 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за неправильную эксплуатацию автомобиля. Теперь там появится пункт, который прямо запрещает выезжать на дорогу, если на автомобиль не оформлена диагностическая карта. «Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении», — так будет гласить ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ с 1 марта 2022 года. Раньше для владельцев частных авто вообще не было предусмотрено никакого наказания за такое нарушение. Более того, у сотрудников ДПС даже не было полномочий, чтобы потребовать предъявить диагностическую карту. Наказание было прописано лишь для владельцев служебного и общественного транспорта, а также такси. Их наказывали штрафом 800 рублей за отсутствие ТО.

Сколько придётся заплатить за отсутствие диагностической карты? 2 тысячи рублей. При этом в правилах прописано, что штраф могут выписывать не чаще одного раза в сутки. Поэтому вы рискуете «попадать» на 2 тысячи каждый день, если продолжите ездить без диагностической карты.

Стоп. Техосмотр же вроде как отменили. Какой ещё штраф? Действительно, техосмотр в России необязателен с 1 января 2022 года. Власти решили, что в современных условиях процедура ТО стала абсолютно не нужной. Она практически никак не влияет на уровни аварийности, но при этом отнимает время и деньги у водителей. Тем не менее ни о какой полной отмене техосмотра речи не шло. Просто для частников он перестал быть обязательным. При некоторых обстоятельствах проходить ТО всё же придётся. Кроме того, вы всегда можете это сделать по собственному желанию. Важно: для владельцев служебного транспорта техосмотр, как и раньше, останется обязательным. Так что правоохранителям точно будет кого штрафовать. Новости

Вопрос дня Назрело давно. Почему в России отменяют обязательный техосмотр и к чему это приведёт?

А как мне оформить ОСАГО, если техосмотр отменён? Очень просто. Диагностическую карту отвязали от ОСАГО ещё летом 2021 года. Теперь она вам не нужна, чтобы оформить страховой полис.

Для кого тогда штраф? Кому обязательно проходить техосмотр? Во-первых, даже некоторым частникам всё-таки придётся проходить техосмотр. Если вам нужно поставить на учёт (например, в связи со сменой владельца или изменением конструкции) автомобиль, которому больше четырёх лет, вам обязательно нужно будет оформить диагностическую карту. Во-вторых, техосмотр должны будут проходить все автомобили, принадлежащие юрлицам. Кроме того, диагностическая карта обязательна для грузовиков тяжелее 3,5 тонны, автобусов (более 8 пассажирских мест) и такси. Для владельцев всех подобных транспортных средств и вступит в силу новый штраф с 1 марта 2022 года.

Как часто нужно проходить техосмотр? Периодичность разная. Так, легковые авто, мототранспорт, прицепы и полуприцепы, с момента изготовления которых прошло от 4 до 10 лет, должны проходить ТО каждые два года. Если возраст транспорта уже превышает 10 лет, диагностическую карту нужно будет обновлять каждый год. Раз в 12 месяцев придётся проходить техосмотр и грузовикам. Такси и общественный транспорт «моложе» пяти лет тоже должны будут приезжать на станцию техобслуживания раз в год. Если же автомобиль «старше» пяти лет, ТО потребуется проходить каждые полгода. Тот же срок предусмотрен для грузовиков, которые перевозят опасные грузы. Новости

Вопрос дня Убрали формальности. Правда ли, что техосмотр в России отменили, и как быть водителям?

Порядок прохождения ТО останется прежним? Нет, он тоже изменится. Процедуру решили усложнить, добавив обязательную фотофиксацию. Теперь техник должен будет запечатлеть на фото, как машина приезжает на станцию техобслуживания и проходит осмотр. Кроме того, изображения должны иметь геометку — доказательство, что водитель действительно приехал на ТО. Все пункты техосмотра должны будут пройти сертификацию, чтобы подключиться к единой системе в базе ГИБДД. Только в этом случае компании разрешат оказывать услуги ТО и выдавать диагностические карты.