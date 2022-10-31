Сколько будут получать мобилизованные россияне с 1 ноября 2022 года?

Президент России Владимир Путин распорядился установить минимальный уровень довольствия для мобилизованных. Он поручил профильным ведомствам проработать меру поддержки до 1 ноября 2022 года, сообщается на сайте Кремля. Так что теперь никаких споров о размере зарплат мобилизованных быть не может: появляется минимум, ниже которого платить не могут.

О том, сколько будут получать мобилизованные с 1 ноября и когда начнут платить деньги — в материале amic.ru.

Сколько будут получать мобилизованные с 1 ноября 2022 года?

Не менее 195 тысяч рублей. Именно такую сумму Владимир Путин неоднократно называл в октябре 2022 года. А затем дал соответствующее поручение профильным министерствам и ведомствам.

«Установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», — говорится в распоряжении президента.

Задачу он поручил Минобороны и Минфину. Позднее Михаил Мишустин сообщил, что все необходимые средства уже доведены до Министерства обороны.

Кому положены выплаты?

Всем, кого призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

С какого момента мобилизованному начинают платить довольствие?

Мобилизованный имеет право на ежемесячное довольствие, начиная с того дня, когда его зачислили в списки личного состава воинской части.

Какие доплаты и надбавки входят в озвученную Путиным сумму?

Об этом информации пока нет. Ни президент, ни представители ведомств пока не пояснили, какие «отдельные выплаты» будут входить в 195 тысяч рублей.

Можно ли получать больше этой суммы?

Можно. Мобилизованный может рассчитывать на прибавку, в зависимости от должности, звания и других факторов. Но какими будут эти доплаты, власти пока не сообщили.

А региональные доплаты входят в эту сумму?

Точной информации тоже нет. Но ожидается, что региональные доплаты все же не будут входить в «минимальные» 195 тысяч рублей. Выплаты, которые регионы назначили своим мобилизованным, будут идти уже сверху.

Положено ли довольствие тем, кто еще проходит подготовку?

Да. Тем, кто уже мобилизован, но еще проходит подготовку, тоже положено довольствие. При этом неважно, в каком регионе находится ваша воинская часть.

Как оформить выплату?

Никакого специального заявления подавать не нужно. Выплату вам оформят в процессе мобилизации.

Куда будут приходить деньги?

Ежемесячное денежное довольствие могут переводить либо на карту мобилизованного, либо на карту одного из членов его семьи.