Сколько сейчас стоит подключить дом к электричеству в Барнауле и что будет с расценками дальше?

Стоимость подключения к электрическим сетям увеличилась в несколько раз по всей России с 1 июля. Например, если раньше в черте города барнаульцы платили за эту услугу фиксированные 550 рублей, сейчас максимальные расценки для категории «до 15 киловатт» выросли до 45 000 рублей. За каждый киловатт присоединяемой мощности нужно заплатить по 3000 рублей. И это тарифы только на 2022 год. Уже в следующем году они станут ещё выше. Почему изменился порядок расчётов, как будет расти стоимость и кто сможет подключить электричество дешевле, amic.ru помог разобраться руководитель отдела техприсоединений ООО «Барнаульская сетевая компания» Александр Мамонов.

Почему повысили стоимость подключения к электросети?

С 1 июля 2022 года в силу вступили поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике», которые отменили льготную ставку за техприсоединение в «550 рублей». Как пояснил Александр Мамонов, эта сумма не покрывала и 5% реальных затрат на подключение. А так как единственным источником дохода сетевых компаний являются платежи потребителей электроэнергии, то в итоге эта финансовая нагрузка ложилась именно на них.

«Только система учёта электроэнергии для частного дома стоит от 20 до 30 тысяч рублей. Кроме этого, чтобы подключить дом, к нему нужно подвести электросети. Все затраты на такое подключение компенсируются остальными потребителями. Простыми словами, в зоне деятельности Барнаульской сетевой компании льготное подключение к электросетям оплачивали все барнаульцы. Согласитесь, будет справедливее, если собственник самостоятельно оплатит хотя бы большую часть затрат на подключение своего дома к электрическим сетям. Ещё справедливее, если он оплатит 100%. Деньги сетевых компаний должны уходить на модернизацию оборудования и повышение качества энергоснабжения. Именно это является главной целью законодательных поправок», — говорит Александр Мамонов.

Кроме того, большинство домовладельцев старались заказать за 550 рублей присоединение максимальной мощности, хотя необходимости в этом не было, отмечают в БСК. Например, для домов с газовыми плитами мощность должна составлять 4-5 кВт, для домов с электроплитами — 7-8 кВт.

«Несмотря на это, за 550 рублей заказывали максимум. И мы, сетевая компания, были обязаны обеспечить такое присоединение. А именно — проложить к их дому соответствующую кабельную линию большего сечения и предусмотреть более мощное оборудование, потратить на это гораздо больше денежных средств, чем требуется. Новые цены за техприсоединение заставят задуматься собственников о разумном планировании потребления электроэнергии», — отмечает эксперт.

Сейчас ещё можно успеть присоединиться к электросетям по старым ценам?

По старым ценам БСК выполняет только те заявки, которые поступили в компанию до 30 июня. Все те, которые были поданы после 1 июля, оплачивать уже придётся по новым расценкам. Так, в 2022 году нужно заплатить 3000 рублей за каждый киловатт.

«Однако в ближайшие три года цены за такое подключение могут вырасти до 10 000. Это значит, что уже со следующего года, возможно, собственник за 15 киловатт заплатит не 45 000, а 150 000 рублей», — отмечает Александр Мамонов.

Как будут повышаться цены на техприсоединение в будущем?

Новые правила предусматривают поэтапное повышение, причём предусмотрены минимальная и максимальная цены за техприсоединение. Согласно законодательным поправкам, в 2022 году минимальная стоимость подключения до 15 кВт должна составлять 3000 рублей, в 2023-м — 4000 рублей, в 2024-м — 5000 рублей за 1 кВт, но не превышать 10 000 рублей. Тарифы утверждают региональные власти. В Алтайском крае такое решение принимает управление по госрегулированию цен и тарифов.

«Стоит отметить, что наш регион установил минимальный тариф — это 3000 рублей за 1 кВт. Так сделали не все. Например, в Челябинской области тариф на техприсоединение составил 5 423 рубля за 1 кВт, а в Подмосковье — 8345 рублей. Соответственно, максимальная стоимость подключения до 15 кВт в Барнауле обойдётся потребителю в 45 000 рублей, в Челябинске — свыше 80 000 рублей, в Подмосковье — свыше 125 000 рублей», — отмечает эксперт.

Тарифы немаленькие, хотелось бы сэкономить. А как понять, можно ли подключить частный дом по тарифу до 15 кВт?

Бытует мнение, что на освещение 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности, то есть тариф «до 15 кВт» подходит для частных домов площадью 150 — максимум 200 «квадратов», говорит руководитель отдела техприсоединений. Однако это очень дилетантское представление о технических условиях, подчёркивает Александр Мамонов.

«На самом деле, всё зависит от технического оснащения дома. Если жилище „напичкано“ энергосберегающими технологиями, мощности 15 кВт вполне хватит для освещения и 500 „квадратов“. Пока действовали льготные тарифы, практически все собственники частных домов заказывали для техприсоединения максимальную мощность — 15 киловатт. По факту её требуется в два раза меньше», — говорит специалист.

А если частному дому требуется мощность свыше 15 кВт?

Мощность свыше 15 кВт в Барнауле для частных домов запрашивают крайне редко, говорит Александр Мамонов. В ООО «Барнаульская сетевая компания» таких заявок в течение года поступает не более 10. Для этих заявителей в плату за техприсоединение включается 50% расходов на строительство сетей, а также затраты на прибор учёта и оформление процедуры техприсоединения (заключение договора, счета на оплату, акта допуска прибора учёта в эксплуатацию, уведомления о выполнении сетевой компанией мероприятий по техприсоединению, составление техусловий).

Может ли потребитель рассчитывать на рассрочку?

Законом предусмотрена рассрочка для населения. То есть речь идёт о гражданах, которые будет использовать электроэнергию исключительно для бытовых нужд, а не для предпринимательской деятельности. Сумма подключения разделена на четыре взноса, которые нужно оплатить после размещения в личном кабинете заявителя соответствующего счёта:

— 15% в течение пяти рабочих со дня выставления сетевой организацией счёта на оплату (данная оплата будет являться подтверждением того, что заявитель заключил договор техприсоединения);

— 30% в течение 20 дней;

— 35% в течение 40 дней;

— 20% в течении 10 дней, после размещения уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Есть ли льготы на техприсоединение?

Присоединение на новых условиях «3000 рублей за 1 кВт» тоже можно считать «льготным». Такие тарифы действуют лишь для домохозяйств, удалённых от ЛЭП не более 300 метров в городской местности и до 500 метров — в сельской. Ещё меньше — «1000 рублей за 1 кВт» — заплатят:

— малообеспеченные семьи;

— ветераны войны и боевых действий;

— чернобыльцы и семипалатинцы;

— инвалиды I и II групп;

— многодетные семьи.

Как подключить дом к электросетям в Барнауле?

Начать нужно с подачи заявки на технологическое присоединение. Сделать это можно двумя способами:

— в личном кабинете на официальном сайте ООО «Барнаульская сетевая компания»;

— в сервисном центре по адресу: ул. Деповская, 19.

К заявке необходимо прикрепить пакет документов:

— паспорт;

— номер СНИЛС;

— документ, подтверждающий право собственности;

— план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

— при наличии — топографическую съёмку местности, чтобы определить пролегающие на участке заявителя коммуникации.

В течение десяти рабочих дней сетевая компания готовит документы и размещает их в личном кабинете заявителя.

В какие сроки дом подключат к электросетям?

Если расстояние от границ земельного участка до сетей составляет не более 15 метров, по закону подключение произведут в течение 30 рабочих дней с момента оплаты за техприсоединение. Если расстояние больше, ждать придётся от четырёх до шести месяцев.

Нужно ли оформлять заявку на техприсоединение, если человек размежевал участок на два хозяина?

Да, в этом случае хозяин нового участка должен будет выполнить новое техприсоединение.