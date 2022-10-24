Солнечное затмение 25 октября 2022. Во сколько оно начнётся и будет ли его видно в Алтайском крае?

25 октября состоится единственное в 2022 году солнечное затмение. Впрочем, увидеть его смогут далеко не все жители нашей планеты. Но тем, кто живёт в России (а именно в Сибири) повезло: уникальное явление будет доступно для наблюдения.

О том, будет ли солнечное затмение видно в Алтайском крае, во сколько оно начнётся и как его лучше наблюдать, — в материале amic.ru.

Что за затмение произойдёт 25 октября 2022 года?

Это будет частное затмение Солнца: Луна закроет не весь диск, а лишь его часть.

Примечательно, что это явление будет видно не только на западе, но и на севере России (Ханты-Мансийский автономный округ), а также в Сибири.

Это первое и последнее солнечное затмение, которое россияне смогут увидеть в 2022 году.

Будет ли солнечное затмение 25 октября видно в Алтайском крае?

Да. Более того, в Западной Сибири затмение будет видно даже лучше, чем в Москве. Максимальная фаза составит 0,86 — это значит, что более 80% солнечного диска будет закрыто Луной.

Соответственно, жители Барнаула и всего Алтайского края тоже смогут увидеть затмение.

Важно: условия наблюдения сильно зависят от погоды. Если будет пасмурно, то вы просто не разглядите солнце за тучами.

Во сколько начнётся затмение?

В 12:00 по московскому времени. В Алтайском крае это будет 16:00.

Сколько оно продлится?

Максимальная фаза наступит через два часа, в 14:00 по московскому времени. Закончится же солнечное затмение через два часа, в 16:01.

Важно: Увы, в Алтайском крае посмотреть затмение целиком не получится. В нашем регионе будет видна лишь начальная его стадия: первые 40-50 минут. Затем Солнце просто спрячется за горизонт. К этому моменту оно будет закрыто Луной на 50%.

Откуда лучше всего смотреть частное солнечное затмение?

Поскольку в Алтайском крае это будет уже вечер, Солнце будет уже очень низко над горизонтом. Соответственно, в черте города, где много высоких зданий, увидеть его будет затруднительно. Поэтому старайтесь выбрать такое место, где деревья и строения не будут вам мешать.

Смотреть, конечно же, нужно на запад, где закатывается светило.

Когда будет следующее солнечное затмение, которое видно в Алтайском крае?

Следующее, увы, состоится лишь через восемь лет. 1 июня 2030 года в Алтайском крае будет видно частное затмение, когда Луна закроет Солнце более чем на 80%.