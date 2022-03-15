У многих россиян не работает web-версия мессенджера WhatsApp. Его заблокировали?

Многие пользователи из разных регионов России сообщают, что перестала открываться web-версия мессенджера WhatsApp. С такой ситуацией столкнулись и несколько сотрудников amic.ru. При этом мобильное приложение работает нормально. Мы попытались понять, что происходит и рассказываем вам.

WhatsApp заблокировали в России? Пока нет. Слухи о возможности блокировки мессенджера ходят уже давно. Особенно они усилились после того, как в России по решению Роскомнадзора (РКН) заблокировали соцсети Instagram (признана экстремистской и официально внесена в реестр запрещённых сайтов) и Facebook. Обе соцсети принадлежат компании Meta, которая разрешила пользователям писать призывы к убийству российских военных. Мессенджер WhatsApp также принадлежит Meta, однако российские власти решили его не блокировать, обосновав тем, что WhatsApp — это средство общения, а не социальная сеть.



Сервис GlobalCheck, который проверяет доступ к интернет-ресурсам, показывает 100% доступность сайта WhatsApp Web.

Если WhatsApp не заблокировали, почему он перестал работать через браузер?Официального ответа компании по этому вопросу ещё нет. Можем предположить, что это связано с некоторыми изменениями в мессенджере, которые вводят его разработчики.



Так, компания Meta Platforms 10 марта сообщила о запуске нового расширения для WhatsApp в браузерах Chrome, Edge и Firefox. Оно называется Code Verify. Что это за расширение и зачем оно нужно? Как уверяют разработчики, Code Verify умеет определять подлинность кода страницы — то есть видит официальный ли это клиент WhatsApp или мошенник. Таким образом, пользователи мессенджера получают улучшенную защиту от взлома и злоумышленников.



Авторы программы рекомендуют закрепить её на панели инструментов, чтобы можно было сразу видеть статус проверки веб-версии мессенджера, пишет primpress.ru.



При этом само расширение не будет иметь доступ к другим открытым вкладкам или окнам браузера. И как оно будет работать? Когда человек попытается перейти в веб-версию мессенджера, программа проведёт проверку и подаст определённый сигнал. Если это будет зелёный свет, значит, соединение настоящее и переживать не стоит, если оранжевый — не удаётся установить подлинность, а в случае красного света речь будет идти о неподтверждённой подлинности страницы. Эта функция у WhatsApp появится автоматически? Нет, обновление нужно установить. Как пишет mk.ru, Code Verify использует открытый исходный код, размещённый на GitHub. Установить Code Verify можно из официальных магазинов Chrome, Edge и Firefox.