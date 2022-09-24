Универсальное пособие. Что за выплаты для семей с детьми появятся в 2023 году и кому они положены?

В России с 2023 года появится универсальное пособие. Такую меру поддержки для малообеспеченных семей анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Впрочем, абсолютно новой выплату назвать нельзя. Скорее, это «пакетное решение», которое объединит в одну категорию несколько уже существующих мер поддержки.

О том, что за универсальное пособие появится в России, кому оно положено и каким будет его размер, — в материале amic.ru.

Что за универсальное пособие появится в России?

По сути, никакой новой выплаты не появится. Нововведение в том, что несколько уже действующих выплат теперь объединят в одну меру поддержки. Михаил Мишустин назвал её универсальным пособием для семей с низкими доходами.

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты», — сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства.

Таким образом, если инициативу проработают и оформят законодательно, универсальное пособие появится с 1 января 2023 года.

Какие меры поддержки объединит универсальное пособие?

По словам Мишустина, универсальное пособие будет включать себя выплаты на детей от трёх до семи и от восьми до семнадцати лет.

Сейчас это две разных меры поддержки, но условия получения и размер выплат одни и те же. Так, пособия положены семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. При этом, в зависимости от доходов семьи, в месяц на одного ребёнка могут выплачивать 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума по региону.

Кроме того, в универсальное пособие будет входить и выплата, которая предоставляется в связи с рождением или усыновлением малыша и выплачивается до достижения им трёх лет, уточнил Мишустин.

Ещё одна выплата, которую включат в универсальную меру поддержки — пособие для нуждающихся беременных, которые встали на учёт на раннем сроке. Сейчас такие женщины получают 50% от прожиточного минимума ежемесячно.

Каким будет размер универсального пособия в России?

Размер универсального пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, уточнили в Минтруде РФ.

«В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, размер прожиточного минимума отличается в разных регионах. Например, в Алтайском крае детский прожиточный минимум сейчас равен 12 676 рублям.

Кому положено универсальное пособие?

Всем, кто уже сейчас получает выплаты, которые включат в универсальное пособие. Это беременные, вставшие на учёт на раннем сроке, а также семьи с детьми до трёх, от трёх до семи и от восьми до семнадцати лет.

Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума по региону.

Важно: пособие назначают каждому ребёнку отдельно, а не семье в целом.

Как оформить универсальное пособие?

Для этого достаточно подать заявление на портале госуслуг. Никаких дополнительных справок не нужно, подчеркнул Михаил Мишустин.

Кроме того, можно будет подать лично в МФЦ или отделениях Социального фонда.

Само собой, оформить пособие можно будет только с 1 января 2023 года.

Можно ли получать пособия по старым правилам?

Да. На детей, которые родились (или родятся) до 31 декабря 2022 года, можно будет получать пособие в старом формате. Но когда настанет время переходить на следующую меру поддержки (по возрасту ребенка), придётся уже оформить универсальное пособие.

Зачем вообще нужно объединять несколько выплат в одну?

Универсальное пособие позволить объединить сразу несколько льгот и сделать меры поддержки равными для всех категорий. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Раньше размер выплат отличался. Например, беременным выплачивали лишь 50% от прожиточного минимума, не больше. Теперь же, если этого недостаточно, они смогут получать все 100% от прожиточного минимума.

Кроме того, условия теперь тоже будут равны для всех: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум.

Российские власти давно заявляли о том, что хотят сделать единую и непрерывную систему поддержки малообеспеченных семей. Для этого ввели несколько важных льгот для разных возрастных категорий. Теперь их хотят объединить в одну универсальную выплату.