В каких регионах России завершилась частичная мобилизация?

Всё больше глав российских регионов заявляют о том, что уже выполнили свой план по частичной мобилизации. В этих субъектах призывные мероприятия временно приостанавливают.

О том, какие регионы уже выполнили мобилизационное задание, — в материале amic.ru.

Сколько регионов России выполнило план по частичной мобилизации?

Точно неизвестно. Но ещё 26 сентября Telegram-канал «Война с фейками» сообщал со ссылкой на Минобороны, что таких субъектов 11. Регионы смогли выполнить мобилизационное задание благодаря большому количеству добровольцев, уточнило издание.

О каких регионах идёт речь?

Об этом Минобороны не сообщало. Но в последние дни главы регионов начали сами объявлять, что выполнили свой план и завершают мобилизационные мероприятия.

Где главы регионов сообщили о завершении частичной мобилизации?

Первым о выполнении плана объявил Рамзан Кадыров. По его словам, Чечня ещё до объявления всеобщей мобилизации перевыполнила задание «на 254%».

25 сентября о завершении частичной мобилизации рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

28 сентября мобилизационные мероприятия завершились в Адыгее. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на главного военного комиссара республики Александра Аверина.

29 сентября призыв завершился и в Туве. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

30 сентября с подобным заявлением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«В республике задание по мобилизации выполнено. [...] Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются. Военкоматы продолжают работать с добровольцами. Такие люди есть и сейчас продолжают идти», — сообщил он у себя в Telegram-канале.

О том, что мобилизационное задание «почти выполнено», также сообщили главы Белгородской области и Якутии.

Какие в регионах квоты по частичной мобилизации?

Точно неизвестно, эту информацию Минобороны не разглашает. В ведомстве отметили, что никаких квот для каждого субъекта нет. Регионам лишь спускают мобилизационное задание. Зависит оно от того, сколько жителей той или иной территории числится в запасе.

Например, главный военный комиссар Алтайского края Марат Усманов лишь сообщил, что планируется призвать 1% от мобилизационного резерва.

Как дела с частичной мобилизацией обстоят в Алтайском крае?

В Алтайском крае план по частичной мобилизации выполнен на 60%, рассказал на сессии АКЗС 29 сентября вице-губернатор региона Виталий Снесарь. Он отметил, что все призывные мероприятия в регионе могут завершиться до середины октября.