В России запретили покупку наличной валюты. Что это значит и как быть, если нужны доллары

Банк России ввёл новый порядок валютных операций, в соответствии с которым граждане не смогут купить наличные доллары и евро. Кроме того, введено ограничение на снятие валюты со счетов граждан. Действовать новый порядок будет с 9 марта до 9 сентября, говорится в опубликованном сообщении ЦБ. Рассказываем, что это значит, и как быть, если валюта вдруг очень-очень понадобится.

То есть теперь валюту вообще никак нельзя купить?



Можно, но только в безналичной форме. В сообщении ЦБ говорится, что покупка безналичной валюты доступна клиентам в «Сбербанк онлайн» без ограничений.



Также вы можете открывать и новые валютные счета и вклады. Просто снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

У меня уже есть валютный счёт. Уж свои-то деньги я могу снять в любое время?



И да, и нет. Центробанк ввёл ограничение на снятие валюты. Поэтому даже если у вас есть валютный счёт или вклад, то снять вы сможете не более 10 тысяч долларов. Причём банк выдаст именно доллары США, даже если счёт вы открывали в другой валюте. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Если же вам требуется сумма больше, то в долларах вам отдадут десять тысяч, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.



Получить валюту можно будет в кассе банка.



Причём получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Но не всегда в день обращения: банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

Я собираюсь ехать за границу, там нужна валюта. Как мне быть в этом случае?



В этом случае Центробанк советует завести карту «Мир» и снимать с неё наличные в валюте страны поездки, где принимается эта карта, пишут «Ведомости». К таким странам сейчас относятся: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Что будет с моими деньгами, если они у меня лежат на валютном счёте?



Пусть лежат дальше. В Центробанке уверяют, что все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.

Условия по вкладу или счёту обещают не менять. Проценты по вкладам тоже будут начислять как обычно, причём в той валюте, в которой вклад был открыт.

Но ведь от такого решения многие люди пострадают?



На самом деле нет. Около 90% валютных счетов в российских банках не превышают 10 000 долларов, говорится в сообщении ЦБ, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте. На начало февраля в валюте на счетах граждан хранится 22,4%, или 2,8 трлн руб., средств. На депозитах лежит 21,6 трлн руб., из них доля валютных вкладов — 20% (4,2 трлн руб.).