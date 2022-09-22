Важно для мобилизации. Что такое ВУС? Что означают цифры кодов военно-учётных специальностей в военном билете?

21 сентября, объявляя частичную мобилизацию, Владимир Путин сказал, что из запаса будут призываться те, кто «имеет определённые военно-учётные специальности». Что такое ВУС, выяснил amic.ru.

Что такое военно-учётная специальность?

ВУС — это военная специальность военнослужащего и военнообязанного для его учёта и использования в военном деле России. Таким образом для учёта военнообязанного указывается военная и учётная специальность как действующего, так и находящегося в запасе или в отставке военнослужащего Вооружённых Сил России и других войск, сил, специальных войск (спецслужб) и формирований.

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Где найти свою военно-учётную специальность?

Информация о ВУС заносится в военный билет или в справку, выдаваемую взамен военного билета.

Что означают цифры и буквы в коде военно-учётной специальности?

Фото: Мария Власова / amic.ru

В военном билете ВУС зашифрован группами цифр, к ним может быть добавлена буква (см. наши карточки с отдельными расшифровками выше).

Первая группа цифр указывает на род войск.

Вторая группа цифр означает должность.

Буква информирует об особенностях военной профессии.

Как расшифровать свой код ВУС?

Кодов военно-учётных специальностей очень много. Полное кодовое обозначение ВУС в военном билете и список военно-учётных специальностей можно посмотреть по ссылке или в прикреплённом к этой статье документе ниже. Кроме того, надо понимать, что существуют определённые сокращения военно-учётных специальностей, которые нельзя выкладывать в общий доступ.