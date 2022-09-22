Важно для мобилизации. Что такое ВУС? Что означают цифры кодов военно-учётных специальностей в военном билете?
Рассказываем, что такое ВУС, как узнать, какая у тебя военно-учётная специальность, как расшифровать код ВУС в военном билете? Полный список кодов военно-учётных специальностей
21 сентября, объявляя частичную мобилизацию, Владимир Путин сказал, что из запаса будут призываться те, кто «имеет определённые военно-учётные специальности». Что такое ВУС, выяснил amic.ru.
Что такое военно-учётная специальность?
ВУС — это военная специальность военнослужащего и военнообязанного для его учёта и использования в военном деле России. Таким образом для учёта военнообязанного указывается военная и учётная специальность как действующего, так и находящегося в запасе или в отставке военнослужащего Вооружённых Сил России и других войск, сил, специальных войск (спецслужб) и формирований.
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Где найти свою военно-учётную специальность?
Информация о ВУС заносится в военный билет или в справку, выдаваемую взамен военного билета.
Что означают цифры и буквы в коде военно-учётной специальности?
Фото: Мария Власова / amic.ru
В военном билете ВУС зашифрован группами цифр, к ним может быть добавлена буква (см. наши карточки с отдельными расшифровками выше).
Первая группа цифр указывает на род войск.
Вторая группа цифр означает должность.
Буква информирует об особенностях военной профессии.
Как расшифровать свой код ВУС?
Кодов военно-учётных специальностей очень много. Полное кодовое обозначение ВУС в военном билете и список военно-учётных специальностей можно посмотреть по ссылке или в прикреплённом к этой статье документе ниже. Кроме того, надо понимать, что существуют определённые сокращения военно-учётных специальностей, которые нельзя выкладывать в общий доступ.