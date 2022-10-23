Все, что известно о крушении военного самолета на жилой дом в Иркутске

Военный самолет Су-30 упал на дом в частном секторе в Иркутске вечером 23 октября. В результате его крушения произошел крупный пожар в частном секторе по улице Пржевальского. Все, что известно об этом ЧП на данный момент, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Военный самолет сбили?

Нет. По предварительным данным, самолет летел с авиазавода без боекомплекта и потерпел крушение во время испытаний. Очевидцы сообщают, что видели в небе два борта СУ-30 СМ. Один из них сел, а второй продолжал летать. Более 20 минут с экипажем не было никакой связи, сообщает irk.ru.

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Происшествия Два пилота погибли при падении военного самолёта на жилой дом в Иркутске

Второй борт повторно поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы — предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино.

Сколько человек погибли?

На данный момент известно о гибели двух человек. В МЧС уточнили, что погибли два пилота самолета, которые могли задохнуться. Из местных жителей никто не пострадал.

Самолет упал на двухэтажный частный дом, в котором проживали две семьи. В момент ЧП по счастливой случайности никого из жильцов не было дома.

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Происшествия Самолёт упал на жилой дом в Иркутске

Как ранее сообщал amic.ru, 17 октября в жилом квартале Ейска в Краснодарском крае потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Он разбился в жилом квартале города. В результате крушения загорелся многоэтажный дом, погибли 15 человек, еще более 40 пострадали.

На месте крушения самолета вспыхнул пожар, сейчас он уже локализован. Очевидцы сообщают, что в момент падения был слышен сильный шум от удара машины о дом. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По данным регионального МЧС, сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Также туда прибыл губернатор региона Игорь Кобзев.Без электроэнергии остались 150 домов, сообщает Readovka . Вероятно, это связано с повреждением ЛЭП, которые корпусом задел самолет во время падения.По факту падения самолета в Иркутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ведомство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.