За что возбудили уголовное дело против Александра Невзорова и что ему теперь грозит?

Следственный комитет России 22 марта возбудил уголовное дело в отношении Александра Невзорова. По данным правоохранителей, тележурналист, который известен своими яркими критическими выступлениями, дважды нарушил один и тот же закон. Известно также, что основанием для уголовного дела стали его высказывания по поводу спецоперации на Украине.

Рассказываем, за что против Невзорова возбудили дело и что ему грозит.

Кто такой Александр Невзоров и чем он знаменит? Александр Невзоров — российский тележурналист. Широкую известность он получил в конце 80-х, когда стал вести авторскую передачу «600 секунд». В 1993 году был в числе тех, кто защищал Белый дом. После этого работал консультантом у Бориса Березовского. Кроме того, в 90-х он создал собственную телекомпанию «600», на базе которой снял серию культовых репортажей и документальных фильмов. Наиболее известными стали две его работы — «Ад» и «Чистилище», посвящённые Первой чеченской войне. В настоящее время Невзоров ведёт передачи на собственном YouTube-канале, где ярко и провокационно высказывается о происходящих в России и мире событиях. Также вёл авторскую передачу «Невзоровские среды» на радиостанции «Эхо Москвы», которая перестала существовать 4 марта 2022 года. Кроме того, Невзоров часто проводит публичные выступления в России и за рубежом. Кроме того, Невзоров четырежды избирался депутатом Госдумы (I-IV созывы) как независимый кандидат. В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина.

Из-за чего в отношении Невзорова возбудили уголовное дело? Выступления Невзорова за последний месяц в основном посвящены спецоперации на Украине. И следователи считают, что тележурналист у себя на YouTube-канале распространяет недостоверную информацию. «Фейком» правоохранители считают его «заведомо ложные» высказывания по поводу событий вокруг роддома в Мариуполе. «По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещённой в Российской Федерации социальной сети Instagram и 19 марта 2022 года на канале в You-Tube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооружёнными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ», — говорится в сообщении СК РФ. Теперь следователи пытаются установить местонахождение Невзорова «с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий».

Это тот самый закон «о фейках», который приняли недавно? Да. Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации»).

Что именно говорил Невзоров в своих передачах? Этого мы вам рассказать не можем, поскольку в этом случае сами попадём под закон «о фейках».

Что грозит Александру Невзорову? Пока никакой информации об этом нет. Закон «о фейках» подразумевает самые разные масштабы наказания — от штрафа в размере 700 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 15 лет. Но в сообщении Следкома уточняется, что дело возбудили по пункту «д» второй части статьи. Он подразумевает, что преступление совершено «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Этот пункт подразумевает следующие возможные виды наказания: — штраф в размере от трёх миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет;

— принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет; — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.