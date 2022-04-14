За что задержали учредителя алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова и что ему грозит?

13 апреля стало известно о задержании Сергея Михайлова, учредителя популярной газеты «Листок» в Республике Алтай. Произошло это в Московской области, но ожидается, что вскоре его под конвоем доставят в родной регион. По сообщению республиканского СК, Михайлов проходит подозреваемым по уголовному делу, вскоре ему должны предъявить обвинение.

Одновременно с этим правоохранители пришли с обысками и в саму редакцию «Листка». А неделей ранее алтайская газета стала первым российским СМИ, подозреваемым в призывах к антироссийским санкциям.

Рассказываем, за что в отношении газеты «Листок» заводят уголовные и административные дела и какое наказание может грозить Сергею Михайлову.

Что произошло? 13 апреля полицейские задержали жителя Горно-Алтайска Сергея Михайлова, учредителя газеты «Листок». По данным «Ъ», задержание произошло в Люберцах. Как сообщили в Следственном комитете, в ближайшее время мужчину под конвоем доставят в Республику Алтай и предъявят ему обвинение в рамках уголовного дела. В тот же день в редакции газеты в Горно-Алтайске прошли обыски, которые совместно провели полиция, СК и ФСБ. На кадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что полицейские ломом взламывали сейфы, а также изъяли технику и документацию. Кто такой Сергей Михайлов и чем он известен? Сергей Михайлов — известный на Алтае журналист, политик и общественный деятель. Более 20 лет он издаёт оппозиционную газету «Листок», в которой регулярно выступал с критикой местных и федеральных властей. С 2010 по 2014 год Михайлов был депутатом Госсобрания республики (Эл Курултая) пятого созыва. Будучи членом Заксобрания, он активно выступал против отмены выборов глав муниципальных районов в республике. Пытался избраться в шестой созыв, но занял второе место. Как утверждает сам Михайлов у себя в соцсетях, его поражение, возможно, связано с жёсткой антиправительственной позицией. Михайлов уже становился фигурантом уголовных дел за свои протестные акции и выступления в СМИ. Так, в 2011 году он был признан виновным в клевете (ч. 2 статьи 129 УК РФ) и оштрафован на 40 тысяч рублей за публикации об экс-губернаторе республики Александре Бердникове. В своих публикациях Михайлов предположил, что глава региона, возможно, «страдает алкоголизмом». Что известно о газете «Листок» из Республики Алтай? Общественно-политическая газета издаётся в Республике Алтай с 1999 года. За это время печатное издание стало самым популярным в регионе: по данным на февраль 2021 года, оно выходило тиражом 10 тысяч экземпляров. Для сравнения: тираж правительственной газеты «Алтайдын Чолмоны» на тот момент составлял чуть более трёх тысяч экземпляров. Редакция находится в Горно-Алтайске. Как и учредитель, издание известно своей оппозиционной редакционной политикой. В газете регулярно публиковались материалы, критикующие решения республиканских властей. Особенно «доставалось» от издания бывшему губернатору Александру Бердникову, который неоднократно подавал на газету в суд. В 2014-м тираж одного из номеров с критикой чиновника полиция одного из алтайских сёл полностью изъяла. И в отношении самого Михайлова, и в отношении «Листка» неоднократно возбуждались уголовные дела. А с 2016 года сайт издания заблокирован Роскомнадзором. На данный момент главным редактором является известный на Алтае общественник Виктор Рау, который с 2021 года находится в Тбилиси. В чём подозревают учредителя «Листка» Сергея Михайлова? Против Михайлова возбудили уголовное дело за публикацию фейков о действиях Вооружённых сил РФ на территории Украины (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По мнению следователей, информацию он распространял «по мотивам политической ненависти или вражды». «По предварительным данным, в марте и апреле 2022 года Михайлов в сети Интернет и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины, тем самым публично дискредитировал органы государственной власти и Вооружённые силы Российской Федерации», — говорится в сообщении СК РФ. Какие именно материалы стали причиной для возбуждения уголовного дела, не уточняется. Что за административное дело завели в отношении газеты «Листок»? 6 апреля стало известно, что газета «Листок» стала первым российским СМИ, которое могут оштрафовать за призывы к антироссийским санкциям. Соответствующая статья 20.3.4 КоАП РФ была введена в российское законодательство совсем недавно — 4 марта 2022 года. Как пояснил журналистам сам Михайлов, основанием судебного разбирательства стала газетная публикация от 30 марта. В этой публикации «Листка» говорилось о том, что высшее руководство Республики Алтай, вероятно, не сможет больше посещать «цивилизованные страны», после того как поддержало спецоперацию ВС РФ. Штраф по новой статье может достигать 500 тысяч рублей. Михайлов сразу заявил, что в случае если суд выберет максимальное наказание, судьба газеты окажется под угрозой. «Таких средств у регионального издания, разумеется, нет», — объяснил он журналистам «Ъ». 14 апреля стало известно, что «Листок» оштрафовали ещё и по другой статье. Суд посчитал, что некоторые публикации газеты «дискредитируют использование Вооружённых сил Российской Федерации» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). ООО «ИД Листок», издающее СМИ, оштрафовали на 300 тысяч рублей, а директора Ольгу Комарову — на 100 тысяч рублей. Что может грозить Михайлову по уголовному делу? На данный момент следователи квалифицировали уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По этой статье нарушителю грозит штраф от трёх до пяти миллионов рублей либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.