Жара отступает. Когда в Алтайском крае начнется похолодание?

Жара, которая установилась в Алтайском крае, продержится только до середины недели, а с 13 июля в регионе начнется похолодание, об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова.

Еще во вторник по краю ночью будет от 14 до 19 градусов тепла, днем воздух прогреется от +25 до +30 градусов. Но уже 13 и 14 июля столбики термометров в ночные часы покажут не выше 8-15 градусов тепла, днём — от +19 до +24.

«На этой неделе в крае будет преимущественно без осадков. Но в северных и восточных районах с 13 по 15 июля ожидаются дожди с грозами», — сообщила синоптик.

Начиная с пятницы в регионе вновь начнется потепление. Днем воздух прогреется от 23 до 27 градусов, по юго-западу ожидается от +30 до +32 градусов. При этом ночи будут довольно прохладными: от 10 до 16 градусов тепла.