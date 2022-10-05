«Жизнь идёт». Как после референдумов живёт Славяносербский район ЛНР, которому помогает Алтайский край

27 сентября жители ЛНР в ходе референдума (как и в трёх других субъектах) приняли решение стать частью Российской Федерации. Подавляющее большинство отдало голос «за» и в Славяносербском районе, который уже не первый месяц находится под «опекой» Алтайского края. Специалисты из нашего региона восстанавливают там разрушенные школы, больницы и дома. После присоединения к России дело пойдёт быстрее, рассказал amic.ru начальник департамента правительства региона по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, который находится в служебной командировке в ЛНР. По его словам, местные жители с большим воодушевлением встретили присоединение к России.

О том, как живёт Славяносербский район после референдумов и как его восстанавливают рабочие из Алтайского края, — в материале amic.ru.

«Настрадались»

Явка на референдум в Славяносербском районе превысила 90%, а за присоединение к России из них проголосовало 98,6%, рассказал Проскурин. По его словам, по-другому и быть не могло. Местные жители теперь воодушевлены и надеются, что под российским флагом их жизнь станет спокойнее.

«За все эти годы жители Славяносербского района настрадались. Это единственная территория в ЛНР, где линия соприкосновения до февраля 2022 года была более 90 км. Каждый день люди находились в опасности. Были обстрелы. Конечно, все переживали, ведь рядом находились националистические силы. Поэтому референдум не мог не пройти с высоким результатом за присоединение к России», — объяснил представитель правительства Алтайского края.

Сейчас обстановка на Славяносербщине относительно спокойная, рассказал Проскурин. Настолько, насколько это возможно на прифронтовой территории, где всё «очень близко и очень слышно».

«У подавляющего числа жителей друзья и родственники находятся на передовой или вовлечены в обеспечение военных. У многих родные остаются в очень близком тылу. Конечно, переживания есть. Но после референдумов появилась и уверенность, что скоро здесь всё будет спокойно. Многие восприняли результаты голосования со слезами на глазах», — подчеркнул чиновник.

По его словам, нашлись и те, кто проголосовал «против», но таких в районе единицы.

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«Лифтов нет, ходят пешком»

Соглашение о сотрудничестве Алтайский край и Славяносербский район подписали в июне 2022 года. С тех пор в ЛНР трудятся рабочие из нашего региона. Они восстанавливают разрушенные школы, больницы и дома. Причём строители даже ремонтируют объекты индивидуального жилого строительства. По словам Проскурина, больше ни один регион в ЛНР такого не делает.

«Здесь сейчас трудятся наши строители и специалисты узкого профиля. Основной объём — строительные работы. Были в ЛНР и электрики из „Алтайкрайэнерго“, но они свой комплекс работ уже завершили. Огромное им спасибо, благодаря им удалось провести многочисленные ремонтные работы на линиях электропередачи», — рассказал представитель Алтайского края.

Доставка гуманитарного груза / Фото: администрация Славяносербского района ЛНР

Он также отметил, что далеко не все объекты, которые ремонтируют строители, пострадали от обстрелов. Многие здания просто стали ветхими за те восемь лет, потому что их никто не обслуживал.

«Есть многоэтажки, где отсутствуют лифты. Просто пустые шахты. Причём их срезали ещё даже до событий 2014 года. Здесь не имели возможности поддерживать их работоспособность. Поэтому люди вынуждены ходить пешком по крутым лестницам. Разрушения в районе локальные. Есть, конечно, здания, которые пострадали от обстрелов. Но многие объекты социальной сферы и ЖКХ просто долго не обслуживались. Людям здесь было не до этого», — пояснил Проскурин.

Кроме того, из Алтайского края в район возят и грузы. С июня на Славяносербщину доставили стройматериалы, мусоровозы, школьные автобусы, легковые автомобили, оборудование для подстанций. Также на Алтае закупили для луганских школ учебники.

«Люди хотят жить»

Точное количество жителей Алтайского края, которые сейчас восстанавливают инфраструктуру Славяносербского района, Проскурин называть не стал «из соображений безопасности». Но подчеркнул, что после вступления этой территории в состав России с Алтая сможет приехать гораздо больше специалистов.

Тем более что впереди у ЛНР несколько переходных лет, в течение которых регион полностью интегрируется в состав России. Для этого там тоже понадобятся профессионалы из многих сфер деятельности.

Восстановление зданий тоже пойдёт быстрее, считает Проскурин.

«Насколько я понимаю, таможня будет открыта. Пункт будет функционировать, но уже без сотрудников таможенной службы. Надеюсь, это позволит нам быстрее доставлять стройматериалы», — пояснил чиновник.

По его словам, пусть территория и остаётся прифронтовой, «жизнь здесь идёт, потому что люди хотят жить». Работают школы и больницы. Сейчас в районе живёт около 30 тысяч человек. Но раньше их было более 40 тысяч. По словам Проскурина, многие уехали после начала боевых действий.

Вполне возможно, когда обстановка здесь окончательно успокоится, население Славяносербского района вновь прирастёт.