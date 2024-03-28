Вопросы для "Диктанта Победы" подготовят ведущие историки страны – "Единая Россия"

Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдёт через месяц

28 марта 2024, 15:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

26 апреля 2024 года состоится международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. "Единая Россия" проводит этот "Диктант Победы" уже в шестой раз, сообщает сайт партии ER.ru.

В этом году задания будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

"Площадки будут открыты во всех российских регионах. "Диктант Победы" пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков – английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет", – отметил координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в "Диктанте Победы". Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры "1418" и "Наша Победа".

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий "Диктанта Победы" в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

Площадки будут и в Алтайском крае.

"С каждым годом международная патриотическая акция "Диктант Победы" становится все масштабнее и по количеству площадок, и по количеству участников. Эту тенденцию мы наблюдаем и в Алтайском крае. В 2023 году у нас было открыто больше 150 площадок, на которых "Диктант Победы" написали свыше 7 тысяч человек. Центральной площадкой стал Алтайский филиал РАНХиГС. Свои помещения ежегодно предоставляют школы, вузы и другие учебные заведения, библиотеки", – рассказал координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" в Алтайском крае Владимир Шаманов.

Он добавил, что "Диктант Победы" пишут сотрудники Росгвардии, МЧС, Барнаульского учебного центра федеральной противопожарной службы, военнослужащие в войсковых частях Алейска, Барнаула, ЗАТО Сибирский, Рубцовска, Бийска. На вопросы о Великой Отечественной войне отвечают в Барнаульской духовной семинарии.

В этом году патриотическая акция пройдет в Алтайском крае не менее масштабно. Для всех желающих написать "Диктант Победы" вновь будет открыто больше 150 площадок по всему региону, отметил Владимир Шаманов.

"Диктант Победы" проводится под эгидой партпроекта "Единой России" "Историческая память". Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение "Волонтёры Победы", а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.