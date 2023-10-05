Восемь дорог, ведущие к медучреждениям, отремонтировали на Алтае

Их общая протяженность составила более 35 километров

05 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае отремонтировали восемь объектов, ведущих к медицинским учреждениям, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Общая их протяженность составила около 35 километров, сообщает пресс-служба Минтранса по Алтайскому краю.

В Барнауле по нацпроекту отремонтировали участок улицы 1905 года, протяженностью 350 метров. Дорожники восстановили проезжую часть, благоустроили тротуар, установили искусственные дорожные неровности, ограждения и дорожные знаки, а также нанесли разметки.

На данной улице находится несколько социальных объектов, среди которых краевая офтальмологическая больница и школа. После обновления дорога стала безопасной для жителей данного микрорайона, посетителей медицинского учреждения и юных участников движения. Помимо этого, в столице был выполнен ремонт участка на улице Малахова, дорога ведет к консультативно-диагностическому центру "Добрый доктор".

Также были отремонтированы участки на региональных автомобильных дорогах. Например, участок дороги, расположенный на трассе Алтай-Кузбасс ведет к Акуловскому фельдшерско-акушерскому пункту, в Усть-Калманском районе участок трассы, входящий в состав дороги Алейск-Чарышское ведет к Ново-Калманскому фельдшерско-акушерскому пункту, трасса Урожайный-Стуково-Новые-Зори-Шахи ведет к Комсомольской врачебной амбулатории.