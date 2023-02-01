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Восемь россиян пострадали в результате схода лавины на курорте в Индии

Полицейские добавили, что всего спасли 19 иностранных граждан, тела ещё двух извлекли из-под снега

01 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Восемь россиян пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города Барамулла.

Согласно заявлению правоохранителей, все россияне находятся в больнице, их состояние оценивают как удовлетворительное. Полицейские добавили, что всего из-под снега спасли 19 иностранных граждан. Ещё двое человек, которые могли быть гражданами Польши, погибли. Их тела извлекли и направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Гульмарг – самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях. Перепады его высот составляют от 4 до 2 тысяч метров, он ориентирован на внетрассовое катание. 

Комментарии 2

  • Мёрзлые снежинки * Давит сноуборд * Мчатся от лавины * Восемь красных морд
    01 февраля, Гость   Ответить
  • В Индии есть горнолыжный курорт????
    02 февраля, Гость   Ответить
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