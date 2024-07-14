Восемь тигрят родились в барнаульском зоопарке за один день
О том, что одна из тигриц стала мамой, некоторое время не рассказывали
14 июля 2024, 20:30, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появились новые обитатели – восемь тигрят. Они родились 2 июля, о чем сообщили в официальном Telegram-канале зоопарка.
Первой мамой стала тигрица Багира, а чуть позже – тигрица Фифа. О рождении малышей Багиры сообщили сразу, а о котятах Фифы молчали какое-то время.
"Фифе дали время погрузиться в материнство, у нее с этим немного сложнее, чем у Баги. И вот теперь громко объявляем: 4+4! У Багиры и Шерхана три мальчика и одна девочка. У Фифы и Маяка две девочки и два мальчика", – говорится в сообщении.
21:33:00 14-07-2024
папа на день заезжал?
21:53:07 14-07-2024
Разведенец
07:46:01 15-07-2024
Она их так гулять носит что-ли. Или в туалет. По очереди
09:44:54 15-07-2024
ЗДОРОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!
06:51:48 16-07-2024
Всем здоровья! Молодцы !