"Восхищение и гордость". Комплекс "Сахаров Парк" презентовали риелторам Барнаула

Представители агентств недвижимости высоко оценили строящийся премиальный комплекс

19 февраля 2025, 08:05, ИА Амител erid: 2W5zFGNg2PS

Презентация проекта "Сахаров Парк" / Фото: amic.ru

Проект уровня Москвы, Германии и Дубая – именно так ведущие барнаульские риелторы характеризуют комплекс "Сахаров Парк", который возводят в сердце Барнаула. 14 февраля для представителей крупнейших агентств недвижимости города прошла закрытая презентация объекта, на которой риелторы узнали много новой информации о проекте. И хотя предбронирование резиденций стартовало еще в начале года, это важное мероприятие ознаменовало официальный старт открытых продаж.

"Эксклюзивный объект"

Презентация прошла в центре продаж комплекса на пр. Социалистическом, 109. Почувствовать масштабность и изысканность объекта, рассмотреть детали архитектуры представители агентств могли на макете "Сахаров Парк". Он разработан в масштабе 1:100, учитывает особенности рельефа будущего комплекса, отражает цвет и отделку фасадов. Внутренний парк комплекса, представленный в макете, максимально детализован. А на кровле одной из секций, где появится фитнес-клуб World Class*, показано благоустройство зоны мягкого фитнеса.

"На сегодняшний момент это действительно особенный объект. Презентационный комплекс на высоте: по технологии строительства, содержанию, внешнему виду, обустройству территории", – говорит руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.

Презентация проекта "Сахаров Парк" / Фото: amic.ru

Эксперты недвижимости уверены: по уровню комфорта и продуманности комплекс может дотянуться до проектов международного уровня. Это касается и архитектуры, и "содержания" проекта.

Так, каждая из трех 16-этажных башен будет иметь свой уникальный стиль фасадов, который задаст керамический кирпич. В отделке общественных зон применят изысканные материалы: шпонированные панели, мрамор, итальянский керамогранит, а особую атмосферу создадут мебель и элементы освещения от мировых брендов: Vitra*, Baxter*, De Sede*, Fabbian*, Luceplan*.

"Проект очень интересный, амбициозный, гармоничный. Радует, что такие объекты появляются в Барнауле. Не в Дубае, не в Германии, не в Москве, а именно в нашем городе. Потому что таких домов, с такими лобби, остеклением, отделкой, функциями, как, например, фитнес-центр с эксплуатируемой кровлей, пожалуй, еще не было", – делится руководитель агентства "Proэтажи" и руководитель отдела новостроек Елена Зрюмова.

Мировой класс

Представители агентств недвижимости высоко оценили и другие детали комплекса. Например, отсутствие в резиденциях привычных балконов и лоджий. По мнению экспертов, это необычное, но очень правильное решение.

"Лоджии и балконы – это дополнительная территория, которая используется крайне мало и редко. Благодаря этому проекту резиденты получат больше площади, больше освещенности. Жильцы, сидя в кресле и лежа на кровати, смогут видеть весь город, отчего возникает эффект присутствия", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Внимание застройщика к дворовому пространству "Сахаров Парка" – особое и трепетное, подчеркивают эксперты. Здесь появится несколько "природных" зон – уютных и тихих пространств для будущих резидентов, где можно отдохнуть от суеты и шума города.

Презентация проекта "Сахаров Парк" / Фото: amic.ru

В парке высадят многолетние хвойные и лиственные деревья, кустарники и полевые цветы, а детскую площадку и небольшой уголок для спорта изготовят из экологичных материалов "природных", приглушенных оттенков. Все эти детали, о которых говорили на презентации, восхитили риелторов.

"Мы испытываем гордость за то, что в топовом, центральном месте Барнаула появится удивительный, классный, харизматичный и очень презентабельный комплекс. Город давно ждал такого предложения. Восхищает, конечно же, архитектура и продуманность: как люди будут жить в этом доме. За резидента строительная компания, проектировщики решают многие вопросы комфорта и сервиса. Наверное, это основное отличие "Сахаров Парка" от других жилых комплексов, которые сегодня строятся. Это достойно уважения и внимания", – говорит Марина Ракина.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Социалистический пр., д. 109

Тел. (3852) 570-777

Сайт: saharovpark.ru*World Class ("Ворлд класс"); Vitra ("Витра"); Baxter ("Бакстер"); De Sede ("Де Сиде"); Fabbian ("Фабиан"); Luceplan ("Лючеплан")

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик – ООО "СЗ ДОМСТРОЙ-БАРНАУЛ22"

ИП Андреева Елена Александровна​

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